Il Presidente Luca Baravalle incontra S.E.Rev. il Cardinale Pietro Parolin: un rinnovato impegno nella missione educativa e sociale

La Fondazione San Michele Arcangelo all’Ordinazione Episcopale di S.E.Rev. Mons. Maurizio Bravi conferita da S.E.Rev. il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, che si è tenuta nella Cattedrale di Bergamo sabato 22 febbraio alle ore 16.

Un evento di straordinario rilievo spirituale e comunitario, inserito nel contesto dell’Anno Santo della Speranza Mons. Maurizio Bravi è stato nominato dal Santo Padre Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone. Un momento di grazia e di riflessione, che ha visto la concessione dell’indulgenza plenaria a tutti i fedeli presenti, rafforzando il legame tra la comunità cristiana e la missione della Chiesa.

In questa occasione di grande importanza per la diocesi bergamasca, il Presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, Luca Baravalle, ha avuto l’onore di incontrare privatamente il Cardinale Pietro Parolin, al fine di presentare e condividere gli ultimi sviluppi del lavoro e della missione della Fondazione.

La San Michele Arcangelo, infatti, è costantemente impegnata nell’educazione e nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, affinché possano realizzarsi come persone e come professionisti, sempre ispirandosi ai valori cattolici che costituiscono il fondamento della Fondazione stessa. Da ormai 30 anni, questo impegno costituisce un punto fermo nell’educazione delle nuove generazioni, offrendo loro opportunità di crescita e formazione in linea con i principi dell’esperienza cristiana.

A seguito dell’incontro, il Presidente Luca Baravalle ha dichiarato: "Sua Eminenza il Cardinale Parolin ha espresso parole di sincero apprezzamento per le opere della Fondazione San Michele Arcangelo, riconoscendone il valore nell'affrontare la sfida dell'emergenza educativa. Ci ha incoraggiato a proseguire con determinazione su questa strada, rafforzando il nostro impegno a servizio dei giovani e della comunità."

La partecipazione a questo evento conferma e riconosce ancora una volta la continua adesione della Fondazione San Michele Arcangelo alle indicazioni Santa Sede e al suo operato. L’incontro con il Cardinale Parolin ha rappresentato un’occasione preziosa per riaffermare l’impegno della San Michele Arcangelo a favore della crescita umana e professionale delle nuove generazioni, con uno sguardo sempre rivolto alla speranza e alla costruzione di un futuro migliore.