Definito il calendario scolastico 2025/2026: le lezioni inizieranno il 10 settembre prossimo

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Giunta regionale ha oggi espresso parere favorevole alla proposta di calendario per l’anno scolastico 2025/2026 formulata dalla Sovraintendente agli studi.

L’inizio delle lezioni e dell’attività educativa nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori è fissato per il 10 settembre 2025

Oltre alle festività civili e religiose previste dall’attuale normativa (tutte le domeniche, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono), sono previste:

VACANZE NATALIZIE dal 24 al 31 dicembre 2025 e dal 2 al 6 gennaio 2026

FIERA DI SANT’ORSO 30 e 31 gennaio 2026

VACANZE DI INVERNO dal 16 al 18 febbraio 2026

VACANZE PASQUALI dal 2 al 6 aprile 2026

PONTE DEL 1° MAGGIO 2 maggio 2026

PONTE DEL 2 GIUGNO 1° giugno 2026

Il termine delle lezioni nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e scuole secondarie superiori è previsto per il 10 giugno 2026.

Possono iniziare prima del 10 settembre 2025 e terminare successivamente al 10 giugno 2026 le attività delle scuole secondarie superiori dove si svolgono attività di PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL – Alternanza scuola/lavoro).

Il termine delle attività didattica ed educativa della scuola dell’infanzia è previsto per il 30 giugno 2026.