Avis: Insediati i Direttivi delle Comunali di Aosta, Saint Pierre e Châtillon; un impegno rinnovato per la comunità e la salute

L’Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha da sempre rappresentato un pilastro fondamentale del sistema sanitario e sociale del nostro Paese. La recente cerimonia di insediamento dei nuovi direttivi delle Comunali di Aosta, Saint Pierre e Châtillon è il segno di un rinnovato impegno verso la solidarietà, la cura della salute e la promozione della cultura della donazione. Un atto che sottolinea l'importanza della collettività e del volontariato per il benessere sociale.

Il Nuovo Direttivo della Comunale di Aosta: Continuità e Innovazione

Il 26 febbraio 2025, nella riunione del Consiglio Direttivo della Comunale di Aosta, è stato ufficialmente insediato il nuovo gruppo di lavoro che guiderà l’associazione nel quadriennio 2025-2028. La squadra conferma la presenza di alcuni membri già conosciuti e l’ingresso di nuove figure pronte ad arricchire il percorso di crescita dell'associazione.

Il Presidente Daniele Scano è stato riconfermato per il secondo mandato, segno di una continuità apprezzata nel suo operato e nel rafforzamento della missione dell'Avis. Al suo fianco, in qualità di Vicepresidente vicario, Aldo Meinardi e, nel ruolo di Vicepresidente, Serafino Aguettaz, entrambi con un’esperienza consolidata nel settore della gestione associativa.

A completare il Direttivo, Francesco Pellicanò è stato nominato Segretario, mentre il ruolo di Tesoriere è stato affidato a Letizia Di Vita. Gli Otto Consiglieri che affiancheranno la gestione del Direttivo sono: Piercarlo Lunardi, Federico Molino, Umberto Mattone, Veronica Marazzato, Matteo Del Col, Annalisa Marguerettaz.

Il nuovo Consiglio porterà avanti l’importante missione dell’Avis con una strategia che mira non solo all’incremento delle donazioni di sangue, ma anche ad un continuo coinvolgimento della comunità attraverso attività di sensibilizzazione e educazione alla donazione. In un momento in cui la carenza di sangue è una questione sempre più urgente, il Direttivo di Aosta ha l’obiettivo di garantire una rete sempre più solida e presente sul territorio.

Avis Saint Pierre: La Squadra Riconfermata al Servizio della Comunità

L'Avis di Saint Pierre, come annunciato, ha confermato la squadra che guiderà le attività dell’associazione nel prossimo periodo. Il nuovo Direttivo si compone della Presidente Daniela Belley, del Vicepresidente Carlin Xavier, della Segretaria Tournoud Elisa, dei consiglieri Giri Devis, Ferré Stefania, e Carlin Matteo, quest’ultimo anche Consigliere Comunale e Consigliere Regionale. L’Amministratore Marco Frassy è assente nella foto ufficiale.

La riconferma del Direttivo segna un’importante continuità nell’approccio e nelle politiche di promozione della donazione di sangue sul territorio. Grazie a una gestione consolidata e affiatata, l’Avis Saint Pierre è diventata un modello di efficienza e di impegno comunitario, sempre attenta alle esigenze di chi necessità di trasfusioni, ma anche alla sensibilizzazione della popolazione riguardo l’importanza della donazione. Il gruppo di lavoro ha già avviato progetti di sensibilizzazione nelle scuole, nelle aziende locali e in eventi pubblici, creando così una rete di donatori sempre più ampia e consapevole.

Avis Châtillon: Un Nuovo Direttivo per Guardare al Futuro

L'Avis di Châtillon ha dato il benvenuto al nuovo Direttivo, con una squadra di lavoro rinnovata e pronta ad affrontare le sfide future. Moro Irma assume il ruolo di Presidente, mentre Tiziana Rollandin è stata nominata Vicepresidente. Il Segretario Angelo Vancheri e la Tesoriera Ornella Perin completano la struttura direttiva, con l’ingresso anche di Maria Teresa Birardi, Luciano Lombard, Erica Bieller, Maurizio Monetti, Tiziana Minuzzo, ed Edy Betemps.

Questo Direttivo ha l’ambizione di portare avanti un impegno sociale e sanitario sempre più radicato nella comunità. Con progetti innovativi e attività orientate al coinvolgimento delle nuove generazioni, Avis Châtillon si prepara a rafforzare la cultura della donazione di sangue, un atto che non solo salva vite, ma che rappresenta anche un segno di forte solidarietà e coesione sociale.

Il Valore Sociale e Sanitario della Donazione

La donazione di sangue è un atto di generosità che ha un impatto diretto e positivo sulla salute di chi riceve e sulla salute della collettività. Ogni donazione rappresenta una speranza per chi combatte contro malattie gravi come il cancro, per chi necessita di un trapianto, e per chi è coinvolto in incidenti stradali o operazioni chirurgiche. Inoltre, la donazione contribuisce a mantenere il sistema sanitario nazionale al suo meglio, consentendo agli ospedali di disporre delle risorse necessarie per garantire cure tempestive ed efficaci.