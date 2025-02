Sette gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica si confrontano sui temi della sicurezza sul lavoro

Si è tenuto ad Aosta presso la sede di Deval lo scorso 13 febbraio l’incontro annuale tra i Responsabili dei diversi servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la condivisione delle migliori pratiche adottate per assicurare condizioni di sicurezza al personale impegnato tutti i giorni nello sviluppo e gestione degli impianti di distribuzione elettrica.



Il tavolo di lavoro ha visto la partecipazione dei principali distributori che, attraverso la propria rete, servono parte del nord Italia in particolare: Deval (Regione Autonoma Valle d’Aosta), Set Distribuzione (Provincia autonoma di Trento), Edyna (Provincia autonoma di Bolzano), Unareti (Brescia e Milano), VRETI (Verona e Vicenza), Ireti (Parma, Torino) e AcegasApsAmga (Trieste e Gorizia).



L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di networking e collaborazione tra le aziende partecipanti, favorendo lo scambio di conoscenze, tecnologie, procedure ed esperienze vissute nella gestione di criticità o infortuni. I RSPP hanno ribadito il loro impegno a lavorare insieme per migliorare continuamente le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, consapevoli che la protezione dei lavoratori è una priorità assoluta.



L’Amministratore Delegato di Deval Ing. Pession nell’accogliere i partecipanti ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’attenzione alla sicurezza sul lavoro ancor di più in questa fase in cui la rete di distribuzione sta vivendo particolari evoluzioni in quanto fondamentale fattore abilitante nella transizione energetica verso un futuro più sostenibile.

AcegasApsAmga

AcegasApsAmga, parte del Gruppo Hera, è la multiutility che distribuisce energia elettrica nelle città di

Trieste e Gorizia a circa 164.000 clienti



Deval

Deval S.p.A. è la società che distribuisce energia elettrica in 69 comuni della Valle d'Aosta a 130.000

clienti. La rete di distribuzione è costituita da più di 4.300 km di linee in bassa, media e alta tensione.



Edyna

Edyna è il maggiore distributore di energia elettrica altoatesino con una rete elettrica di distribuzione

di circa 9.396 km (linee a bassa, media e alta tensione), serve oltre 240.000 clienti.

IRETI

Ireti è la società del Gruppo Iren che gestisce la distribuzione di energia elettrica attraverso una rete

in alta, media e bassa tensione di oltre 7.800 km, Ireti effettua la distribuzione di energia elettrica

nelle città di Parma, Torino a circa 700.000 clienti.



SET Distribuzione

SET Distribuzione distribuisce energia elettrica in oltre 160 comuni trentini gestendo 12.000 km di reti

per fornire più di 340.000 clienti.



UNARETI

È la società che gestisce la distribuzione di energia elettrica nei territori di Brescia e Milano servendo

circa 1.160.000 utenti attraverso 5.500 km di linee MT, 8.800 km di linee BT.



V-Reti

V-Reti è la società del Gruppo AGSM AIM che si occupa della distribuzione e misura dell'energia elettrica

nelle città di Verona e Vicenza e in altri comuni del Nordest, gestisce 4.513 km di linee elettriche, a

favore di 279.000 utenze.