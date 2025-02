Ancora disponibili posti per il Servizio Civile ad Aosta

I giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano entrare nel mondo del lavoro attraverso un'esperienza professionalizzante nel terzo settore hanno ancora l’opportunità di partecipare al Servizio Civile Universale. Vol.To offre 121 posti in 48 sedi, anche ad Aosta, per progetti della durata di un anno, con un rimborso economico mensile.

Ogni percorso prevede un monte ore formativo strutturato e un accompagnamento costante, garantendo un’esperienza concreta di crescita professionale. I partecipanti, coinvolti in iniziative legate all'inclusione sociale, educazione e assistenza, avranno l’opportunità di sviluppare competenze organizzative, relazionali e operative, fondamentali per il loro futuro professionale.

C’è ancora tempo per candidarsi! La nuova scadenza per presentare la propria candidatura è il 27 febbraio 2025 alle ore 14. Vol.To mette a disposizione uno sportello di informazione per supportare i giovani nella scelta del progetto più adatto alle loro inclinazioni e aspirazioni.

Di seguito, un progetto disponibile ad Aosta, che offre l'opportunità di contribuire attivamente a iniziative significative nel campo della promozione dei diritti e dell'inclusione sociale:

Progetto: A tutto tondo

Ambito: Promozione dei diritti

Posti disponibili: 1

Associazione: Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta

Luogo: Aosta

Aosta Descrizione: I volontari saranno coinvolti in attività di back office e supporto nelle attività dei Centri Servizi per il Volontariato (CSV), tra cui formazione, progettazione, promozione e realizzazione di eventi. Partecipando a eventi e attività culturali, sportive e sociali, i volontari si occuperanno anche di sensibilizzazione su temi come discriminazione, intolleranza e uguaglianza. Inoltre, promuoveranno iniziative presso la Cittadella di Verres e supporteranno le opportunità di mobilità europea per i giovani. Saranno anche coinvolti nella gestione di progetti, nella ricerca di finanziamenti e nella stesura di iniziative progettuali.

Cosa prevede il Servizio Civile?

Durata: 12 mesi

12 mesi Orario di servizio: 25 ore settimanali (oppure un monte ore annuo di 1.145 ore, distribuite su cinque o sei giorni a settimana)

25 ore settimanali (oppure un monte ore annuo di 1.145 ore, distribuite su cinque o sei giorni a settimana) Rimborso spese mensile: €507,30

€507,30 Formazione garantita: 30 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica in base all’attività del progetto

Per ulteriori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito di Volontariato Torino o contatta Vol.To tramite WhatsApp al numero +39 351 148 5791.