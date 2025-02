Il Governo Meloni-Salvini non è solo un'amara caricatura della nostra democrazia, ma un vero e proprio affronto alla giustizia, all’etica e alla dignità di ogni cittadino onesto. In un paese dove i crimini sembrano essere premiati e le vittime dimenticate, l’ultima mossa di questo esecutivo – l’abolizione delle sanzioni pecuniarie in materia di obbligo vaccinale – è l’ennesimo passo verso il disastro di una politica che va nella direzione opposta rispetto a quella della legalità e del buon governo.

In un contesto già drammatico, dove il malgoverno sembra aver preso piede in ogni angolo delle istituzioni, la notizia che il governo ha deciso di abrogare le sanzioni per chi non ha rispettato l'obbligo vaccinale è quanto di più scandaloso e irresponsabile si potesse fare. Non solo si premiano coloro che hanno disatteso le norme sanitarie in un periodo in cui la salute collettiva era sotto attacco, ma si invia un messaggio devastante a chi ha fatto sacrifici, ha rispettato le leggi e si è affidato alla scienza.

Questa mossa, infatti, non è solo una scelta politica, è un vero e proprio invito a delinquere. In un paese che si trova a fronteggiare ancora gli effetti devastanti della pandemia, chi non ha voluto ottemperare alle regole non solo viene perdonato, ma ora viene premiato. È un segno tangibile di un governo che sembra voler disincentivare il rispetto delle leggi, incoraggiando chi trasgredisce e penalizzando chi invece si è comportato responsabilmente.

Ma non è solo questo. La composizione stessa del governo Meloni-Salvini è scandalosa e indegna. Governare con imputati e condannati non è solo un pessimo segnale per la nazione, ma una ferita aperta nel cuore delle nostre istituzioni. Il sottosegretario della Giustizia, che dovrebbe tutelare la legalità, è stato accusato di gravi fatti. Il Ministro dell'Interno, con il suo passato pieno di ombre, continua a riscuotere consensi tra chi cerca di minare la sicurezza e i diritti dei cittadini. Non è forse questa una condizione di malgoverno, in cui chi dovrebbe essere un esempio di integrità e responsabilità è invece coinvolto in scandali e procedimenti legali? Siamo governati da chi ha dimostrato di non avere alcun rispetto per la giustizia. La mMinistra Santanché riviata giudizio-

E che dire delle politiche economiche di questo governo? Il paese continua a lottare con una disoccupazione galoppante, con una crescente disparità sociale e con una sanità al collasso. Eppure, mentre milioni di italiani fanno fatica a tirare avanti, il governo favorisce i più ricchi e i potenti, mentre ignora i poveri e gli onesti. L’abolizione delle sanzioni vaccinali non è che l’ennesima dimostrazione che chi infrange la legge trova sempre qualcuno pronto a perdonarlo, mentre i cittadini onesti sono lasciati a pagare il prezzo di un sistema ingiusto.

E che dire delle politiche ambientali? Le promesse di sostenibilità e di un futuro più verde sono rimaste parole vuote, mentre si continua a favorire grandi imprese che inquinano e depredano risorse naturali, senza alcuna seria intenzione di invertire la rotta. Nel frattempo, i cittadini sono sempre più oppressi da tasse e vincoli che non portano a nulla se non al rafforzamento dei privilegi di chi sta al potere.

L’Italia è un paese che merita di più, un paese che ha bisogno di un governo che lavori per il bene comune, che premi la legalità e la giustizia, non che premi i malfattori e i corrotti. Questo governo è un insulto all'intelligenza collettiva e una vergogna per la democrazia. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a un esecutivo che ha fatto della disuguaglianza e dell’illegalità il suo marchio di fabbrica. La lotta per la giustizia, per un’Italia migliore, deve cominciare dalla denuncia di queste malefatte. Non è più il tempo di aspettare, è il momento di dire basta.

Invito a delinquere

Le gouvernement Meloni-Salvini n'est pas seulement une caricature amère de notre démocratie, mais un véritable affront à la justice, à l'éthique et à la dignité de chaque citoyen honnête. Dans un pays où les crimes semblent être récompensés et les victimes oubliées, la dernière décision de cet exécutif - l'abolition des sanctions pécuniaires liées à l'obligation vaccinale - est un pas supplémentaire vers le désastre d'une politique qui va dans la direction opposée à celle de la légalité et du bon gouvernement.

Dans un contexte déjà dramatique, où le mauvais gouvernement semble avoir pris racine dans tous les coins des institutions, l'annonce que le gouvernement a décidé d'abroger les sanctions pour ceux qui n'ont pas respecté l'obligation vaccinale est l'acte le plus scandaleux et irresponsable qui puisse être commis. Non seulement sont récompensées les personnes qui ont ignoré les règles sanitaires dans une période où la santé collective était sous attaque, mais un message dévastateur est envoyé à ceux qui ont fait des sacrifices, respecté les lois et se sont fiés à la science.

Cette décision n'est donc pas seulement un choix politique, c'est une véritable incitation à la délinquance. Dans un pays qui fait encore face aux effets dévastateurs de la pandémie, ceux qui n'ont pas voulu se conformer aux règles ne sont pas seulement pardonnés, mais maintenant récompensés. C'est un signe tangible d'un gouvernement qui semble vouloir décourager le respect des lois, en encourageant ceux qui les enfreignent et en pénalisant ceux qui ont agi de manière responsable.

Mais ce n'est pas tout. La composition même du gouvernement Meloni-Salvini est scandaleuse et indigne. Gouverner avec des inculpés et des condamnés n'est pas seulement un très mauvais signal pour la nation, mais une plaie ouverte dans le cœur de nos institutions. Le secrétaire d'État à la Justice, qui devrait défendre la légalité, a été accusé de faits graves. Le ministre de l'Intérieur, avec son passé plein d'ombres, continue de recueillir des soutiens parmi ceux qui cherchent à saper la sécurité et les droits des citoyens. N'est-ce pas là une condition de mauvais gouvernement, dans laquelle ceux qui devraient être un exemple d'intégrité et de responsabilité sont au contraire impliqués dans des scandales et des procédures judiciaires ? Nous sommes gouvernés par ceux qui ont montré qu'ils n'avaient aucun respect pour la justice.

Que dire des politiques économiques de ce gouvernement ? Le pays continue de lutter avec un chômage galopant, une inégalité sociale croissante et un système de santé en faillite. Pourtant, alors que des millions d'Italiens peinent à joindre les deux bouts, le gouvernement favorise les plus riches et les plus puissants, tout en ignorant les pauvres et les honnêtes. L'abolition des sanctions liées au vaccin n'est qu'une nouvelle démonstration que ceux qui enfreignent la loi trouvent toujours quelqu'un pour les pardonner, tandis que les citoyens honnêtes sont laissés à payer le prix d'un système injuste.

Et que dire des politiques environnementales ? Les promesses de durabilité et d'un avenir plus vert sont restées des paroles vaines, tandis que de grandes entreprises polluantes et exploiteuses de ressources naturelles continuent d'être favorisées, sans aucune intention sérieuse de changer de cap. Pendant ce temps, les citoyens sont de plus en plus opprimés par des impôts et des contraintes qui ne mènent à rien, si ce n'est à renforcer les privilèges de ceux qui sont au pouvoir.

L'Italie est un pays qui mérite mieux, un pays qui a besoin d'un gouvernement qui travaille pour le bien commun, qui récompense la légalité et la justice, et non ceux qui récompensent les malfaiteurs et les corrompus. Ce gouvernement est une insulte à l'intelligence collective et une honte pour la démocratie. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à un exécutif qui a fait de l'inégalité et de l'illégalité sa marque de fabrique. La lutte pour la justice, pour une Italie meilleure, doit commencer par la dénonciation de ces méfaits. Il n'est plus temps d'attendre, il est temps de dire stop.