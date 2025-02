Davide Perrone presidente dell'Ordine degli Psicologi VdA

Il 20 febbraio 2025 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Valle d'Aosta, dando il via alla Consigliatura 2025-2029. Durante la seduta inaugurale sono state assegnate le cariche istituzionali che guideranno l'Ordine per il prossimo triennio, con il Dr. Davide Perrone eletto Presidente. Insieme a lui, nel ruolo di Vice Presidente, si è insediata la Dr.ssa Amanda Auci, mentre la Dr.ssa Giorgia Baccini ricoprirà la carica di Segretaria, e il Dr. Marco Vaccaro quella di Tesoriere. Completano il Consiglio i consiglieri/e Dr.ssa Lucrezia Adorni, Dr. Anselmo Fosson, Dr. Alessandro Fusaro, Dr.ssa Chiara Litardi e Dr.ssa Clotilde Forcellati (sezione Albo B).

Il neo-eletto Presidente, Dr. Davide Perrone, ha espresso soddisfazione per l’inizio di questo nuovo percorso, sottolineando l’impegno del gruppo di professionisti nel lavorare per il benessere psicologico e per la valorizzazione della professione. La sua dichiarazione evidenzia l’intenzione di portare avanti iniziative innovative, rispondendo alle esigenze della comunità e dei professionisti del settore.

In un momento di cambiamenti e sfide, il ruolo degli psicologi è sempre più centrale nella società, in particolare in un contesto segnato dalla crisi sanitaria globale e dalle sue ripercussioni psicologiche. La pandemia ha infatti messo in evidenza l’importanza di una rete di supporto psicologico, sia per fronteggiare le difficoltà individuali che per affrontare i cambiamenti sociali e relazionali imposti dalla situazione di emergenza.

Durante il periodo della pandemia, gli psicologi sono stati un punto di riferimento cruciale per la popolazione, fornendo supporto a chi viveva l'isolamento, la paura del contagio, l'incertezza economica e le difficoltà relazionali. Le crisi come quella sanitaria globali accentuano problematiche psicologiche preesistenti e ne creano di nuove, tra cui ansia, depressione, e difficoltà di gestione emotiva. In questo scenario, gli psicologi hanno svolto un ruolo fondamentale nell'accompagnare le persone nella gestione delle emozioni, nel migliorare la resilienza individuale e nel favorire la ripresa della socialità e della salute mentale.

Inoltre, la pandemia ha evidenziato come le risorse psicologiche possano essere cruciali anche in contesti diversi, come le scuole, i luoghi di lavoro e gli ospedali, dove il sostegno psicologico è diventato un elemento imprescindibile per il benessere collettivo. In Valle d'Aosta, come nel resto del paese, gli psicologi hanno dimostrato un impegno costante per garantire il supporto necessario a chi si trovava in difficoltà, affrontando le nuove sfide sociali con competenza e dedizione.

Con l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, è quindi ripartita una nuova fase che, tra gli altri obiettivi, mira a rispondere a queste esigenze urgenti della comunità. La priorità sarà quella di promuovere l'accesso ai servizi psicologici e sostenere la formazione continua dei professionisti, così da affrontare al meglio le nuove sfide che la società si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Il nuovo Consiglio si propone, infatti, di proseguire l’opera di tutela della professione e di promozione della cultura psicologica in un territorio che ha bisogno, più che mai, di supporto psicologico di qualità e vicino alla realtà locale.