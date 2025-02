La gestione del vigneto: proseguono gli incontri formativi

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che si è svolto ieri, giovedì 20 febbraio, nella Sala polivalente di Donnas, il secondo dei quattro incontri di formazione organizzati dall'Assessorato dedicati alla buona conduzione del vigneto,

Gli incontri stanno riscontrando ampia e attenta partecipazione da parte dei viticoltori e dei tecnici del settore. A Chambave e a Donnas i partecipanti sono stati coinvolti negli approfondimenti sulle diverse pratiche agronomiche, sui princìpi per una corretta difesa fitosanitaria e sulle tipologie di contrasto e prevenzione delle malattie della vite.

Agli incontri sono intervenuti la dottoressa Rita Bonfanti - Ufficio servizi fitosanitari dell’Assessorato, il dottor Odoardo Zecca - Unità di Viticoltura-Enologia presso l’Institut Agricole Régional, il dottor Michele Vigasio - Coordinatore Tecnico Regionale presso Vignaioli Piemontesi (consulente) e il dottor Giovanni Bosio - Collaboratore del servizio fitosanitario regionale Regione Piemonte (consulente che sarà però presente unicamente all'evento di Donnas).

“Questi aggiornamenti teorico-pratici tra specialisti e lavoratori 'sul campo' si stanno rivelando uno strumento valido, direi anzi indispensabile, per fornire le attese risposte alle urgenze del settore vinicolo, in particolare dopo la difficile annata del 2024 afferma l’Assessore Marco Carrel. Oltre che con una serie di sostegni e aiuti e a seguito del lavoro portato avanti dal tavolo vitivinicolo, si è scelto di offrire ai viticoltori valdostani la possibilità di aggiornarsi e formarsi direttamente sul territorio. Gli incontri procedono nel solco delle attività di aggiornamento avviate la scorsa estate, come gli incontri dedicati alla flavescenza dorata e ad altre fitoplasmosi. Un arricchimento di conoscenze e competenze che sta trovando vasto riscontro tra gli operatori del settore e per questo esprimo viva soddisfazione per l'organizzazione di questo nuovo ciclo formativo".

I prossimi due incontri si svolgeranno sul territorio nelle seguenti date:

Lunedì 24 febbraio 2025 - La Salle - Sala consiglio Maison Gerbollier (via Col Serena 9)

Martedì 25 febbraio 2025 - Saint-Christophe – Salone del Dipartimento di Agricoltura (Rue de la Maladière, 39).

Per ogni informazione supplementare sul programma della giornata è possibile prendere visione della locandina all’indirizzo:

https://www.regione.vda.it/agricoltura/per_gli_agricoltori/fitosanitario/incontriformativisullagestionedelvigneto_i.aspx oppure contattare Eric Grange tel.: 0165/275404 - e-mail: e.grange@regione.vda.it o Rita Bonfanti telefono 0165/275405 - e-mail: r.bonfanti@regione.vda.it presso l’Ufficio Servizi Fitosanitari regionale.