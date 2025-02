Valle d'Aosta eccellenza nella realizzazione del PNRR per la salute, tutte le strutture operative nei tempi previsti

Secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute, la regione alpina è l'unica in Italia ad aver avviato e portato avanti senza ritardi tutte le strutture previste dal Piano, un risultato che testimonia l'impegno delle istituzioni e dell'Azienda USL della Valle d'Aosta nel rafforzare la sanità territoriale e migliorare i servizi sanitari offerti alla popolazione. La buona gestione e l'efficienza dei cantieri sono testimoniati dal fatto che la Valle d'Aosta è l'unica regione a rispettare integralmente le scadenze previste per il settore sanitario del PNRR.

Massimo Uberti, Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d'Aosta, esprime soddisfazione per questo risultato e sottolinea l’importanza del lavoro di squadra che ha permesso di rispettare le tempistiche. “Essere l’unica Regione italiana che rispetta al 100% le scadenze del filone sanitario del PNRR è motivo di grande soddisfazione – afferma Uberti – Questo importante risultato va merito ai professionisti della ASL e alla stretta collaborazione con la Regione. L’unicità del nostro territorio, che rende più facile il rapporto AUSL-Regione, ci ha avvantaggiato in questa fase, a differenza di quanto accade in altre realtà regionali.” La gestione del PNRR in Valle d'Aosta è stata un esempio di efficienza che non solo rispetta i tempi, ma anche valorizza il rapporto tra istituzioni locali e sistema sanitario, mirando a migliorare le strutture e l’organizzazione sanitaria a favore di tutti i cittadini.

L'avanzamento dei cantieri per la realizzazione delle nuove strutture sanitarie è sotto il controllo diretto dell'Azienda USL, che ha seguito e monitorato costantemente i lavori per garantire che siano completati nei tempi previsti. Tra i progetti più significativi c'è la Centrale Unica Territoriale (COT) di Aosta, che è stata completata e ha iniziato a operare il 30 giugno 2024, rispettando pienamente i tempi del Piano. La COT funge da coordinamento per la presa in carico delle persone, mettendo in rete i servizi sanitari e sociosanitari, ospedalieri ed emergenziali, e svolge un ruolo fondamentale nella gestione dell'assistenza sul territorio.

Anche le Case della Comunità, che rappresentano un elemento chiave per il rafforzamento della sanità di prossimità, stanno vedendo un progressivo avanzamento. La Casa della Comunità di Aosta, che ha ricevuto un finanziamento di 516.176 euro, ha raggiunto l'80% di completamento e si prevede che i lavori si concludano entro il 15 aprile 2025. La ristrutturazione degli ambulatori, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il rifacimento della centrale termica sono stati completati, e a marzo inizieranno i lavori di riqualificazione dell'ingresso. Queste strutture ambulatoriali ospiteranno medici di medicina generale, pediatri e specialisti, lavorando in equipe per offrire servizi integrati e completi alla popolazione.

Anche altre Case della Comunità stanno procedendo a un ritmo sostenuto. La struttura di Morgex, con un investimento di 850.166 euro, ha raggiunto il 30% di avanzamento e entro febbraio saranno completati gli ambulatori e i bagni al piano terra. I lavori per la riqualificazione del primo piano inizieranno a marzo e includeranno spazi per fisioterapia e radiologia. La Casa della Comunità di Donnas, con un finanziamento di 1.303.117 euro, è al 45% di avanzamento, e gli ambulatori del primo piano sono già operativi. Inoltre, è stato ampliato il reparto di radiologia e sono in corso i lavori per la nuova sala TAC e mammografia. La Casa della Comunità di Châtillon, con un investimento di 820.571 euro, è invece al 60% di completamento, con due piani già operativi e lavori in corso sull'ultimo piano.

Un altro importante intervento riguarda il progetto Sismica Beauregard, finanziato con 1.175.192 euro, che prevede il consolidamento strutturale della zona. Al momento, i lavori sono nelle fasi iniziali, con un avanzamento del 20%, concentrandosi sulla realizzazione dei micropali di fondazione per il rafforzamento dell’edificio.

L'assessore regionale Carlo Marzi ha evidenziato che il PNRR sta rappresentando uno degli strumenti più importanti per il rilancio della sanità valdostana, con particolare attenzione alla realizzazione delle Case della Comunità e all’Ospedale di Comunità presso la casa di riposo JB Festaz. Questi interventi sono mirati a garantire una sanità territoriale più efficiente e accessibile, con un focus sulla medicina di prossimità e sul rafforzamento dei servizi di assistenza a livello locale. “Siamo soddisfatti del primato raggiunto nella riqualificazione delle strutture sanitarie – afferma Marzi – e lavoriamo per completare questi progetti, migliorando la qualità dei servizi e l’adeguatezza delle strutture, a beneficio dei cittadini.”

In sintesi, la Valle d'Aosta si sta dimostrando un esempio di eccellenza nella gestione dei fondi PNRR per la sanità. La realizzazione delle Case della Comunità e il rafforzamento delle strutture territoriali sono investimenti che contribuiranno a rendere il sistema sanitario valdostano più moderno, efficiente e capace di rispondere alle esigenze della popolazione. La piena realizzazione di questi progetti, che proseguono senza ritardi, rappresenta una pietra miliare per la sanità regionale e per il futuro del territorio.