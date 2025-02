Pace nella Repubblica Democratica del Congo

Circa 3000 persone sono state uccise nelle ultime settimane durante una violenta operazione di una milizia ribelle che ha conquistato Goma, città di un milione di abitanti nel Congo orientale.



Centinaia di donne sono state violentate nelle loro celle durante l'evasione da un carcere facilitata dalla milizia. I detenuti evasi, prima di darsi alla fuga, hanno appiccato il fuoco, mentre le donne erano ancora imprigionate.



È forse l’attacco più atroce dall'inizio del conflitto in Congo, e i capi religiosi locali stanno rischiando la vita per denunciare la violenza e lanciare un appello popolare per la pace.



Ma non possono farcela da soli. Hanno chiesto il nostro aiuto per fare pressione su paesi chiave come il Regno Unito e la Francia, insieme a Paesi africani come Kenya e Angola, per aprire un dialogo al più presto. Già da questa settimana, i capi locali di Goma consegneranno personalmente il nostro appello ai massimi esponenti: firmiamo subito!



Didascalia della foto: La moglie di un soldato della RDC disperata per suo marito, arrestato dall'M23.

Ai Leader mondiali: