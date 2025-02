Châtillon: Progetti per i giovani in risposta alle sfide sociali del territorio

Comune di Châtillon, nel corso dell'ultimo anno, ha dedicato particolare attenzione alle problematiche che coinvolgono i giovani del territorio, dopo gli eventi che hanno suscitato l'interesse della stampa nel maggio 2024. Questi eventi hanno stimolato una riflessione approfondita sul rapporto tra i giovani e la società, spingendo l'Amministrazione comunale a intraprendere un percorso di analisi e confronto con varie realtà locali.

Nel mese di maggio 2024, è stato istituito un tavolo di lavoro che ha coinvolto numerosi attori locali, tra cui il Comune di Saint-Vincent, le forze dell'ordine, le Istituzioni scolastiche e i servizi sociali, per raccogliere opinioni e soluzioni riguardo le necessità dei giovani. Il coinvolgimento di diverse realtà territoriali ha consentito di costruire una panoramica completa sui bisogni e le aspettative dei ragazzi della Bassa Valle, grazie anche all'importante contributo della Cittadella della Bassa Valle.

Le fasi di intervento sono state strutturate in modo metodico, con il coinvolgimento diretto degli educatori di strada, la somministrazione di questionari ai giovani tra i 16 e i 24 anni e il monitoraggio degli eventi locali. A queste azioni si sono aggiunti focus group e interviste con le Associazioni giovanili locali, al fine di comprendere meglio le esigenze e le problematiche del mondo giovanile. Il Comune di Saint-Vincent ha contribuito ulteriormente con un'analisi parallela per completare l'indagine sull'intero territorio.

Dall'indagine è emersa con chiarezza una richiesta unanime: la necessità di creare uno spazio dedicato ai giovani, stabile e continuativo, dove poter socializzare, sviluppare attività di aggregazione e sperimentazione e gestire autonomamente una parte del loro tempo. Questo spazio avrebbe dovuto anche riflettere un forte legame con il territorio e le sue tradizioni.

In seguito a questa richiesta, il Comune di Châtillon ha sfruttato il finanziamento messo a disposizione dall'avviso regionale "2-2024", per realizzare progetti concreti a favore delle giovani generazioni. Due progetti sono stati sviluppati, uno in collaborazione con il Comune di Saint-Vincent e la cooperativa "Noi & gli altri", e l'altro in partnership con l'AVIS di Châtillon. Il primo progetto prevede la creazione della Cittadella Media Valle (CMV), uno spazio di socializzazione e sviluppo personale che si concentra sull'integrazione dei giovani nella comunità, con particolare attenzione alla cultura e alle tradizioni locali. Il secondo progetto ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani sui corretti stili di vita, attraverso attività pratiche legate all'alimentazione, alla cucina e alla gestione degli spazi comuni.

Il sindaco Camillo Dujany ha sottolineato che, grazie a un approccio improntato sull'ascolto e sul dialogo, questi progetti rappresentano una concreta opportunità di crescita per tutta la comunità. «Abbiamo trasformato una situazione complessa in un'opportunità di sviluppo», ha dichiarato, esprimendo fiducia nel successo delle iniziative pensate per il futuro dei giovani di Châtillon e Saint-Vincent.