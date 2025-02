Il Forum delle Associazioni Familiari della Valle d'Aosta: un passo importante verso la Conferenza della Famiglia e politiche per la natalità

Il Forum delle Associazioni Familiari della Valle d'Aosta ha accolto positivamente l'annuncio del Governo regionale di organizzare la Conferenza della famiglia entro la fine del 2025, nonché la creazione del Tavolo interistituzionale sulle politiche familiari. Questo passo si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le problematiche legate alla natalità e ai suoi risvolti socio-economici, che oggi risultano ancora più urgenti.

Il Forum ha sottolineato il valore di un impegno collettivo per invertire l’attuale tendenza demografica, che ha registrato, dal 2008 al 2023, una perdita di circa 578 nascite in Valle d'Aosta. Come evidenziato nella nota diffusa dal Forum, “è indispensabile lavorare per un’inversione dell’attuale trend demografico, che dal 2008 al 2023 ha determinato, per la RAVA, un calo delle nascite di circa 578 unità”. Inoltre, il Forum ha ribadito che il tema della natalità “è diventato un vero e proprio tema economico: riportare le nascite a un livello che garantisca il ricambio generazionale significa garantire un futuro sostenibile per la nostra regione e per il sostegno del sistema pensionistico, così come per una sanità di livello adeguato, capace di rispondere alle esigenze della popolazione della Valle d’Aosta.”

L’organizzazione della Conferenza e la creazione del Tavolo interistituzionale segnano un passo fondamentale verso la costruzione di politiche concrete e condivise, in grado di affrontare questi temi in maniera sistemica e lungimirante. Il Forum ha ribadito la necessità di un'inversione di rotta, sollecitando soluzioni che possano favorire il sostegno alle famiglie, rendendo il sistema familiare più sostenibile ed equo. In questo contesto, si legge nella nota che “quando si parla di stanziare risorse economiche sulla famiglia, tali risorse non devono essere considerate un costo, ma un investimento sul nostro futuro.”

L'auspicio del Forum è che questa iniziativa rappresenti un punto di partenza per un impegno comune che porti ad un rinnovato sostegno alla natalità, con un cambiamento di prospettiva che riconosca gli investimenti nelle politiche familiari come una risorsa per il futuro della regione e del Paese intero.