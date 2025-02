Broyeur honnêtes Salvini-Meloni

Il governo Meloni-Salvini ha deciso di mettere in campo la cosiddetta “rottamazione quinquies” delle cartelle esattoriali, una misura che, secondo alcuni, sarebbe una boccata d’aria per le imprese in difficoltà, consentendo loro di rientrare in regola senza compromettere ulteriormente la loro sostenibilità. Ma questo provvedimento è davvero una soluzione? O è semplicemente un altro regalo a chi ha eluso gli obblighi fiscali, a discapito di chi, nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di fare la cosa giusta?

Ciò che appare inaccettabile in questa misura è l’incredibile disuguaglianza che crea tra chi ha rispettato le leggi e ha onorato i propri debiti e chi, invece, ha preferito non pagare, accumulando arretrati su arretrati, senza mai essere chiamato veramente a rispondere delle proprie azioni. Si sta davvero cercando di stimolare la crescita economica, o piuttosto si sta premendo il pedale sull’ulteriore disincentivazione del rispetto delle regole? La rottamazione non è altro che un’ulteriore dimostrazione della facilità con cui viene perdonato chi evade, a discapito di chi, con sacrificio, ha sempre contribuito al benessere collettivo.

Non c’è da sorprendersi se, oggi, milioni di italiani si sentono traditi e presi in giro. Mentre le imprese, alcune delle quali chiaramente in difficoltà a causa della pandemia e delle misure restrittive, ricevono questa "seconda chance", gli onesti cittadini e imprenditori che non hanno mai smesso di pagare le tasse continuano ad essere schiacciati dalla pressione fiscale, mentre il governo regala, ancora una volta, un favore agli evasori. È il segno di una politica che non premia la virtù, ma che, al contrario, sembra premiare chi ha scelto la strada dell’illecito.

Non si può, infatti, continuare a ignorare che, dietro queste misure, c’è una palese offesa per chi ha fatto il proprio dovere, chi ha sempre pagato le tasse, chi ha cercato di rispettare le leggi in un contesto economico già difficile. Sono loro, gli onesti, a essere costantemente “tritati” dalle richieste fiscali dello Stato, senza mai ricevere alcun riconoscimento per il loro impegno. L’idea che le cartelle esattoriali possano essere “rottamate” mentre i cittadini che hanno sempre rispettato gli impegni sono lasciati a fronteggiare l’ennesimo aumento delle imposte, è non solo un’ingiustizia, ma anche un segno di una politica che ha smesso di essere al servizio del popolo.

Sostenere che la rottamazione delle cartelle possa realmente stimolare l’economia locale e favorire lo sviluppo di quelle imprese che hanno sofferto a causa della pandemia è un’illusione pericolosa. Le risorse sottratte allo Stato non saranno restituiti da queste aziende. Anzi, la creazione di un precedente del genere non farà altro che rafforzare la cultura dell’evasione fiscale, danneggiando ulteriormente il sistema economico e sociale del paese.

In questo contesto, ciò che dovrebbe prevalere è il rispetto per chi ha sempre adempiuto ai propri doveri, non la scelta di premiare i furbi. Il governo, anziché continuare con provvedimenti che favoriscono l’irresponsabilità, farebbe meglio a concentrarsi su politiche che davvero possano rilanciare l’economia, attraverso l'innovazione, il sostegno a chi investe, e la giustizia fiscale.

La rottamazione quinquies non è una misura che può essere difesa con argomentazioni di giustizia sociale o di stimolo all'economia. È solo una farsa che, a lungo termine, farà più danni che benefici, e che lascerà gli onesti, come sempre, in balia delle scelte sbagliate di chi ha il potere di governare.

Trita onesti Salvini- Meloni

Le

gouvernement Meloni-Salvini a décidé de mettre en place la soi-disant « rottamazione quinquies » des cartelles fiscales, une mesure qui, selon certains, constituerait un souffle d'air pour les entreprises en difficulté, leur permettant de régulariser leur situation sans compromettre davantage leur viabilité. Mais cette mesure est-elle vraiment une solution ? Ou est-ce simplement un autre cadeau pour ceux qui ont éludé leurs obligations fiscales, au détriment de ceux qui, malgré les difficultés, ont toujours cherché à faire ce qui est juste ?

Ce qui est inacceptable dans cette mesure, c’est l’incroyable inégalité qu’elle crée entre ceux qui ont respecté les lois et honoré leurs dettes et ceux qui, au contraire, ont préféré ne pas payer, accumulant des arriérés sur des arriérés, sans jamais être vraiment appelés à répondre de leurs actions. Cherche-t-on vraiment à stimuler la croissance économique, ou appuie-t-on plutôt sur l'accélérateur de la dissuasion du respect des règles ? La rottamazione n’est rien d’autre qu’une nouvelle démonstration de la facilité avec laquelle on pardonne à ceux qui fraudent, au détriment de ceux qui, avec sacrifices, ont toujours contribué au bien-être collectif.

Il n’est pas étonnant, donc, que des millions d'Italiens se sentent aujourd'hui trahis et pris pour des idiots. Tandis que les entreprises, dont certaines sont clairement en difficulté à cause de la pandémie et des mesures restrictives, reçoivent cette "seconde chance", les citoyens et les entrepreneurs honnêtes qui n'ont jamais cessé de payer leurs impôts continuent d'être écrasés par la pression fiscale, tandis que le gouvernement accorde, une fois de plus, un faveur aux fraudeurs. C'est le signe d'une politique qui ne récompense pas la vertu, mais qui, au contraire, semble récompenser ceux qui ont choisi la voie de l'illégalité.

Il est en effet impossible de continuer à ignorer qu'en arrière-plan de ces mesures, il y a une offense manifeste envers ceux qui ont fait leur devoir, qui ont toujours payé leurs impôts, qui ont cherché à respecter les lois dans un contexte économique déjà difficile. Ce sont eux, les honnêtes, qui sont constamment « broyés » par les demandes fiscales de l'État, sans jamais recevoir de reconnaissance pour leur engagement. L’idée que les cartelles fiscales puissent être « rottamées », tandis que les citoyens ayant toujours respecté leurs engagements sont laissés à faire face à la énième augmentation des impôts, est non seulement une injustice, mais aussi le signe d’une politique qui a cessé d’être au service du peuple.

Soutenir que la rottamazione des cartelles puisse réellement stimuler l’économie locale et favoriser le développement de ces entreprises ayant souffert à cause de la pandémie est une illusion dangereuse. Les ressources prises à l’État ne seront pas restituées par ces entreprises. Au contraire, la création d’un précédent de ce type ne fera que renforcer la culture de la fraude fiscale, endommageant encore davantage le système économique et social du pays.

Dans ce contexte, ce qui devrait primer, c’est le respect de ceux qui ont toujours rempli leurs devoirs, et non le choix de récompenser les malhonnêtes. Le gouvernement, au lieu de continuer avec des mesures qui favorisent l’irresponsabilité, ferait mieux de se concentrer sur des politiques qui puissent réellement relancer l’économie, par l’innovation, le soutien à ceux qui investissent, et la justice fiscale.

La rottamazione quinquies n’est pas une mesure qui puisse être défendue par des arguments de justice sociale ou de stimulation de l’économie. C’est seulement une farce qui, à long terme, fera plus de tort que de bien, et qui laissera les honnêtes, comme toujours, à la merci des mauvaises décisions de ceux qui détiennent le pouvoir de gouverner.