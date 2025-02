Valanga sul Monte Bianco, investito uno sciatore francese

Una valanga di notevoli dimensioni si è staccata spontaneamente a circa 3000 metri di quota, con uno sviluppo di 400 metri, travolgendo uno sciatore che stava percorrendo la zona con il monoski.

L'allarme è stato immediato, e i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano (SAV) sono prontamente intervenuti insieme ai soccorritori del SAGF, raggiungendo la vittima con un elisoccorso. Grazie al corretto funzionamento del dispositivo ARTVA (Apparecchio di Ricerca per Travolti in Valanga), l'uomo è stato individuato e estratto dalla massa nevosa in tempi relativamente rapidi.

Nonostante la rapidità dell'intervento, le condizioni del ferito si sono rivelate subito gravissime. Il medico presente a bordo dell'elicottero ha confermato il quadro critico e ha disposto il trasporto d'urgenza verso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Aosta. Il paziente, un uomo di nazionalità francese, è ora ricoverato, ma le sue condizioni rimangono molto preoccupanti.

Le operazioni di sopralluogo e bonifica, condotte con attenzione dai soccorritori, hanno escluso il coinvolgimento di altre persone, fortunatamente. La valanga, con un distacco di probabile natura spontanea, ha sollevato il dolore di un ennesimo incidente sulle montagne, che rimangono una sfida per tutti gli appassionati di sport invernali.

Il Soccorso Alpino Valdostano rinnova l'invito alla prudenza e alla preparazione, ricordando l'importanza di dotarsi di attrezzatura adeguata, come il dispositivo ARTVA, e di essere consapevoli dei rischi legati all'attività in alta montagna.