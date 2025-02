Europe for Youth: Opportunità di formazione e lavoro all'estero per i giovani valdostani

L'iniziativa, che ha visto la collaborazione tra l'Assessorato agli Affari europei, Innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e Europe Direct Vallée d’Aoste, ha avuto luogo venerdì 7 febbraio 2025 e si è rivelata un importante momento di confronto e orientamento per i giovani valdostani, desiderosi di conoscere le opportunità offerte dall'Europa.

L'Assessore agli Affari europei, Luciano Caveri, ha aperto i lavori con un intervento che ha sottolineato l'importanza di fare esperienza all'estero, invitando i ragazzi a cogliere questa possibilità per arricchire il proprio bagaglio culturale e formativo. "La cittadinanza europea va vissuta, ricordando come, in un periodo delicato per la geopolitica mondiale, il Vecchio Continente resti depositario dei valori della democrazia, che appaiono altrove in crisi", ha dichiarato Caveri, evidenziando l'importanza di promuovere la mobilità giovanile come strumento di crescita personale e di rafforzamento dell’identità europea.

Durante il workshop sono state presentate numerose opportunità, tra cui il noto programma Erasmus plus, che consente agli studenti di vivere esperienze di studio e formazione in diversi Paesi europei. Non meno rilevante è stata la presentazione dei tirocini all’estero, che rappresentano un'importante "passerella" tra la scuola e il mondo del lavoro, e il programma Eures, che aiuta i giovani a cercare opportunità professionali in Europa. Inoltre, il programma Eurodyssey, che vede la partecipazione della Valle d'Aosta, è stato illustrato come un'ottima opportunità di formazione e stage all'estero, arricchendo ulteriormente l'offerta di esperienze per i giovani valdostani.

Un altro punto focale dell'incontro è stato il volontariato, fondamentale non solo per rafforzare il concetto di cittadinanza europea ma anche per sviluppare competenze pratiche utili nel mondo del lavoro. In questo contesto, sono stati presentati il Corpo europeo di solidarietà e gli Youth exchanges, che offrono opportunità di volontariato e scambi giovanili in Europa. La possibilità di partecipare al programma DiscoverEU, che permette ai diciottenni di viaggiare gratuitamente in treno per 30 giorni in tutta Europa, ha suscitato grande entusiasmo tra i ragazzi presenti.

Luciano Caveri

L'incontro ha riscosso un notevole interesse da parte degli studenti, che hanno apprezzato la possibilità di esplorare un'ampia gamma di opportunità per il loro futuro. Come sottolineato dall’Assessore Caveri, "È importante che i ragazzi vivano esperienze all’estero per respirare aria europea. Essere europei è un privilegio e fare delle esperienze a Bruxelles, come in altre capitali, rafforza la convinzione a favore di un processo d’integrazione europeo, che arricchisce il futuro di tutti".

L’iniziativa si è rivelata un successo, con un coinvolgimento attivo degli studenti e un ampio dibattito su come le esperienze internazionali possano contribuire a formare cittadini consapevoli e preparati. La seconda sessione di "Europe for youth", prevista per sabato 8 febbraio, continuerà a offrire questa importante opportunità di crescita a un altro gruppo di studenti, contribuendo ulteriormente a rafforzare il legame tra la Valle d'Aosta e le opportunità europee.

In un’epoca in cui le opportunità di mobilità internazionale sono sempre più accessibili, iniziative come quella di VdAorienta rappresentano una risorsa fondamentale per guidare le nuove generazioni verso un futuro di maggiore apertura e consapevolezza, favorendo il loro inserimento in un contesto europeo che premia l'educazione, la solidarietà e la crescita professionale.