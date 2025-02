SCIOPERO PERSONALE MOBILE DELLA DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

L’agitazione, proclamata dalla Segreteria regionale Piemonte e Valle D’Aosta dell'Organizzazione sindacale Orsa, avrà luogo dalle 3.00 di domenica 9 febbraio fino alle 2.00 di lunedì 10 febbraio 2025.

Durante questo periodo, i treni regionali che operano in Piemonte e nelle regioni limitrofe potrebbero subire cancellazioni o variazioni. L'agitazione potrebbe causare modifiche anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione, rendendo imprevedibile l’andamento del servizio ferroviario.

In conformità alle disposizioni normative vigenti, Trenitalia garantirà il servizio nelle fasce orarie di garanzia, che, nel caso di una domenica festiva, vanno dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00. È importante evidenziare che, al di fuori di queste fasce, i disagi potrebbero essere più marcati e i viaggiatori potrebbero riscontrare disservizi significativi.

Per permettere ai passeggeri di informarsi sugli sviluppi dello sciopero e sulle eventuali modifiche ai treni, Trenitalia ha messo a disposizione diverse modalità di comunicazione. Gli utenti possono consultare la sezione Infomobilità sul sito web ufficiale, rivolgersi al personale di assistenza clienti nelle stazioni o contattare il numero verde gratuito 800 89 20 21.

L’annuncio dello sciopero arriva in un momento di crescente attenzione verso la qualità del servizio ferroviario, in particolare per le sue implicazioni sulla mobilità quotidiana dei pendolari e sull’efficienza delle comunicazioni tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. Nonostante la garanzia dei treni durante le fasce di tutela, rimane l’incertezza su come l'agitazione influirà complessivamente sul traffico ferroviario, con un impatto potenziale sulla pianificazione dei viaggi da parte dei cittadini.