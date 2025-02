Il 15 febbraio ritorna per la dodicesima volta Ciaspognam

Nuova data per Ciaspognam, ormai appuntamento immancabile che, dalle festività natalizie, si è spostato a metà febbraio. La dodicesima edizione della suggestiva ciaspolata serale si svolgerà sabato 15 febbraio, sempre sulle piste del centro dello sci di fondo di Saint-Barthélemy. È cambiato il periodo, ma resta immutato l’interesse per una manifestazione che, fin dalla nascita, ha saputo abbinare attività fisica, musica, folklore e cucina della tradizione e che, anche questa volta, promette successo.

Si passeggia con le ciaspole lungo un itinerario di media difficoltà, che consentirà di scoprire gli angoli più nascosti della località turistica sopra il centro abitato di Nus, terra dello sci di fondo e del campione azzurro Federico Pellegrino. Nel silenzio della notte, solo luci frontali e fiaccole a rendere suggestivo l’appuntamento, aperto a grandi e piccini, per una serata in allegria.

Ciaspognam è anche sinonimo di cena itinerante e, anche questa volta, le attività ricettive e turistiche della località si sono unite per offrire ai partecipanti un’esperienza culinaria all’insegna della tradizione valdostana. Si parte con l’antipasto all’Alpe Praz Verney, con lo Chalet Saint-Barthélemy che preparerà involtini di carne accompagnati da mousse di tomino, sformatino di patate, boudin e fonduta, e torta salata con porri e toma. L’Associazione Cacciatori di Nus terrà al caldo brodo e tè all’Alpe Lo Solé, prima di arrivare all’Alpe Barbonce per la zuppa di legumi e cereali, con crostini e fontina, cucinata dal rifugio Magià. La passeggiata proseguirà poi verso l’Alpe Praz de l’Arp, dove i partecipanti potranno ricaricarsi con polenta e salsiccetta in umido, fermandosi al punto ristoro della Locanda La Barma. E, per finire, frittelle di mele e tisana sulla terrazza dell’Osteria del Passet.

La passeggiata ha una durata di circa due ore e ognuno ha la facoltà di scegliere la fascia oraria di partenza preferita, a partire dalle 17.30. L’itinerario misura circa 4 chilometri e presenta un dislivello positivo di 130 metri.

Prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, attraverso l'app Geoticket (cliccare su “esperienze” e, a seguire, “Valle d’Aosta”) oppure il sito internet https://www.geoticket.it/regions/valle%20d'aosta/107. Il costo complessivo è di 25 euro, tariffa di 15 euro per gli under 10. All’atto dell’iscrizione è richiesta una caparra di 10 euro a persona.