Verrès, in arrivo l'ospedale di comunità: un nuovo modello di assistenza intermedia per il territorio

E' stato presentato alla popolazione, nel corso di un incontro pubblico, il futuro ospedale di comunità di Verrès, che sorgerà nell'edificio dell'ex cinema Ideal. La struttura, finanziata con 15 milioni di euro di risorse totalmente regionali tramite legge di assestamento, ha l'obiettivo di migliorare l'offerta di assistenza intermedia sul territorio. "Non sarà un ospedale nel senso letterale del termine, riservato cioè alle fasi acute delle malattie," hanno spiegato gli esperti. La struttura, ad esempio, sarà dedicata agli assistiti con patologie croniche in dimissione ospedaliera che necessitano ancora per qualche tempo di un'assistenza particolareggiata prima del rientro a casa o in struttura residenziale, come nel caso in cui la famiglia si debba ancora procurare gli ausili necessari. "Sarà anche destinata a pazienti che risiedono sul territorio e che necessitano di prestazioni di assistenza temporanea importanti," è stato precisato durante la presentazione.

La struttura, ponendosi a un livello intermedio tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, avrà l'obiettivo di evitare ricoveri ospedalieri non essenziali, favorendo "dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni assistenziali, più prossimi al domicilio, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia." Il presidio, pur avendo un'autonomia funzionale, opererà in "forte integrazione" con gli altri servizi sanitari, come la rete delle cure primarie, i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale, le cure domiciliari e i servizi di emergenza-urgenza territoriali.

Ad oggi, si è a livello di studio di prefattibilità, redatto dal Politecnico di Milano. "Il progetto, una volta che sarà disponibile, verrà illustrato nella competente commissione consiliare," è stato aggiunto. L'ospedale di comunità di Verrès rientra nel Piano della salute e del benessere regionale 2022/2025, approvato dal Consiglio regionale. Il documento comprende anche la realizzazione di un altro ospedale di comunità, che è in fase di ultimazione presso la Casa di riposo JB Festaz di Aosta. "Il finanziamento del Pnrr prevedeva soltanto la realizzazione di quest'ultimo ospedale di comunità, di qui la necessità di ricorrere ai fondi regionali per la struttura di Verrès," hanno concluso gli organizzatori.