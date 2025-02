L’Autorità per l’energia (ARERA) ha pubblicato online il moto-re di ricerca per aiutare i clienti vulnerabili nel passaggio al Servizio a tutele graduali

Sul sito dell’Autorità per l’energia è stato introdotto il nuovo motore di ricerca per aiutare i clienti vulnerabili dell’energia elettrica nel passaggio al Servizio a tutele graduali (STG). 11,8 milioni di clienti potranno così fare la richiesta entro il 30 giugno 2025. La pagina permette di inserire il nome del proprio comune e trovare subito l’esercente del Servizio a tutele graduali competente per quella utenza di riferimento.

La nuova pagina intende semplificare il passaggio dei clienti vulnerabili al Servizio a Tutele Graduali (STG).

I clienti vulnerabili dell’elettricità, sia quelli attualmente in maggior tutela sia quelli nel mercato libero, hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere l’accesso al Servizio a Tutele Graduali. Anche i clienti già forniti nel STG, che diventeranno vulnerabili entro il 30 giugno 2025, potranno richiedere al proprio esercente di permanere nel servizio, fino a tale data. Attualmente, ricorda l’ARERA, i clienti vulnerabili sono 11,8 milioni, di cui 8,5 milioni passati al mercato libero mentre 3,3 milioni sono serviti in Maggior Tutela.

Il Servizio a tutele graduali, che attualmente promette tariffe della luce più basse, è predisposto da ARERA per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato. Rientrano automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali, senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura di energia elettrica, tutti i clienti che non hanno un venditore sul mercato libero. Il Servizio viene erogato da venditori selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali, e ogni area territoriale è servita da un solo fornitore, il quale può anche servire più aree contemporaneamente.

Chi sono i clienti vulnerabili?

È considerato vulnerabile chi si trova in una delle seguenti condizioni:

ha compiuto 75 anni

ha diritto a ricevere il bonus sociale elettrico (per livello ISEE) o il bonus per gravi condizioni di salute (tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica)

è un soggetto con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92

l’utenza è in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi

l’utenza è in un’isola minore non interconnessa

Nelle prossime settimane, tutti gli esercenti del Servizio a Tutele Graduali dovranno pubblicare sui propri siti internet i canali disponibili (telefonico, digitale e, dove presente, sportello fisico) per richiedere informazioni e presentare la domanda di accesso al servizio; la documentazione necessaria, inclusi i moduli di autocertificazione predisposti dall’Autorità per attestare i requisiti di vulnerabilità; i riferimenti al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla sezione dedicata del sito ARERA: 800 166 654.

I clienti vulnerabili che non richiederanno di entrare nel STG entro il 30 giugno 2025 e quelli che acquisiranno i requisiti di vulnerabilità dopo questa data non potranno più richiedere di essere riforniti dall’esercente il Servizio a tutele graduali.