In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, l’Associazione degli Albergatori e delle Imprese Turistiche della Valle d’Aosta (ADAVA) ha deciso di aderire all'iniziativa nazionale “M’illumino di meno”, promossa da Rai Radio 2 e dalla trasmissione Caterpillar, che si terrà domenica 16 febbraio 2025.

Lanciata nel 2005, “M’illumino di meno” è una campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulla sostenibilità ambientale. Ogni anno, in una data simbolica, i partecipanti sono invitati a spegnere le luci non indispensabili e a utilizzare fonti di illuminazione alternative, come le candele, per ridurre il consumo di energia elettrica. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza dell'efficienza energetica e della tutela dell'ambiente.

Partecipando ieri sera in diretta alla trasmissione Caterpillar su Rai Radio 2, il Presidente Luigi Fosson ha dichiarato:

“L'adesione della nostra associazione a questa iniziativa rappresenta un impegno concreto verso pratiche di vita più sostenibili. Il nostro coinvolgimento nella campagna ‘M’illumino di meno’ è coerente con il percorso che abbiamo ormai da tempo intrapreso in una direzione sempre più green. Ne è un esempio l’iniziativa avviata lo scorso anno con CVA Smart Energy, finalizzata al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale delle strutture turistico-ricettive attraverso un’attività di analisi energetica preliminare e un eventuale successivo intervento di efficientamento energetico.”

“Ora dobbiamo essere bravi a far comprendere, anche ai nostri ospiti stranieri, che lo spegnimento delle luci non indispensabili e l’uso di fonti alternative non rappresentano un semplice risparmio per la struttura, ma sono gesti simbolici volti a promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale. A tal fine, abbiamo predisposto un cartello informativo plurilingue, disponibile sul nostro sito internet, che contribuirà a far comprendere il valore della partecipazione all'iniziativa e a vivere un’esperienza unica durante la propria vacanza, come ad esempio una cena esclusivamente a lume di candela.”