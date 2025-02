La realtà politica italiana, anche vaalostana, degli ultimi giorni ha mostrato, ancora una volta, la sua faccia più cinica e contraddittoria. La questione del gatto curato in ospedale, il sacrificio in mare dei migranti e la vergognosa liberazione del boia libico – tutte queste vicende, distanti tra loro, si incastrano perfettamente nel quadro di una classe dirigente che dimostra una disarmante incapacità di governare con umanità e giustizia. Eppure, la cosa che più colpisce è la reazione del Governo di fronte a questi fatti, un governo che ha dimostrato in maniera inequivocabile di non avere né il coraggio né la visione per affrontare le sfide reali del nostro tempo.

Partiamo dal fatto, ormai assurdo, di un gatto curato in ospedale, che ha destato più attenzione e indignazione di un mare di morti umane, di vite distrutte e speranze soffocate nel Mediterraneo. L’ospedale, luogo di cura e salvezza per gli esseri umani, si è trasformato, nella visione di una parte della società, in una "clinica per animali" mentre le navi delle ONG, cariche di persone in fuga da guerre e miseria, sono abbandonate a se stesse. Il Governo non solo non offre risposte concrete per risolvere le drammatiche condizioni di questi esseri umani, ma anzi dimostra un'incredibile indifferenza, lasciando che le morti in mare continuino a ripetersi, come se la vita dei migranti non avesse alcun valore.

Eppure, proprio nelle stesse ore in cui si accendeva il dibattito sul destino di un gatto, il Parlamento italiano era chiamato a rispondere alla questione di un altro essere vivente, un essere umano. La Libia, il Paese che con il suo regime tirannico ha condotto centinaia di migliaia di persone in una vita di torture e prigionia, ha visto la liberazione del suo boia più noto, un uomo che ha sulle spalle il sangue di migliaia di innocenti. E l’Italia, con l’avallo del Governo, ha deciso di portarlo indietro in patria, tramite un volo di stato. Un gesto che sa di connivenza e complicità, che alimenta quella distorta logica di "business" che ha reso l’Italia la mano tesa di regimi oscuri.

Il dibattito parlamentare che ne è seguito è stato lo specchio di un Paese che ha perso ogni bussola morale. Il Governo, in un impeto di disumanità che rasenta la follia, ha giustificato la sua decisione con l’argomento della necessità di alleanze internazionali. Le opposizioni, giustamente indignate, hanno sottolineato l’incongruenza di un esecutivo che non esita a giocare su vite umane e diritti fondamentali pur di mantenere il proprio potere. Un boia di Stato, protetto da una logica geopolitica che ignora i diritti umani, è una vergogna che segna un momento tragico della nostra storia.

L’Italia di oggi è un Paese in cui i diritti umani sembrano essere diventati optional, sacrificati sull’altare della realpolitik. In un mondo che, più che mai, ha bisogno di solidarietà, di apertura verso il diverso, di giustizia, la politica italiana ha deciso di voltare le spalle a chi è in difficoltà. Che si tratti di un gatto in ospedale, che di una persona costretta a morire in mare o di un boia rientrato trionfalmente nel suo Paese d’origine, siamo di fronte ad un fenomeno preoccupante di imbecillità oscura, che si nutre di ignoranza, indifferenza e egoismo.

Le opposizioni, che hanno levato la loro voce contro queste scelte, rappresentano una speranza di riscatto per un Paese che rischia di essere risucchiato da una spirale di crudeltà. Sono loro a ricordarci che l’Italia non può e non deve abbassare lo sguardo di fronte ai diritti umani, e che il valore della dignità deve restare il faro che guida ogni azione politica. In un mondo che si fa sempre più complesso, c’è bisogno di un Governo che sappia prendere decisioni difficili, sì, ma sempre con un occhio di riguardo per la vita umana, per i principi di giustizia e di equità.

Il Governo, invece, continua a crogiolarsi nella sua arroganza, come se l’umanità fosse una merce di scambio, una valuta politica da sfruttare a proprio vantaggio. È ora di un cambio di rotta, è ora che l’Italia faccia davvero sentire la sua voce, una voce che si fa portatrice dei diritti di tutti, senza distinzioni. Questo è il minimo che ci si aspetta da una democrazia, ma anche da un Paese che ha una lunga tradizione di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Se continueremo a lasciare che questi episodi passino inosservati o, peggio ancora, vengano giustificati, non faremo che affondare sempre più nella nebbia dell’imbecillità oscura. E in quel buio, non ci sarà più posto per nessuno.

Méditez, Valdôtains

Imbecillità oscura

La réalité politique italienne des derniers jours a, une fois de plus, montré son visage le plus cynique et contradictoire. La question du chat soigné à l'hôpital, du sacrifice en mer des migrants et de la libération honteuse du bourreau libyen – toutes ces affaires, éloignées les unes des autres, s'emboîtent parfaitement dans le cadre d'une classe dirigeante qui démontre une incapacité désarmante à gouverner avec humanité et justice. Pourtant, ce qui frappe le plus, c'est la réaction du gouvernement face à ces faits, un gouvernement qui a démontré de manière incontestable qu'il n'a ni le courage, ni la vision pour affronter les défis réels de notre époque.

Commençons par le fait, désormais absurde, d'un chat soigné à l'hôpital, qui a suscité plus d'attention et d'indignation qu'une mer de morts humaines, de vies détruites et d'espoirs étouffés dans la Méditerranée. L'hôpital, lieu de soin et de salut pour les êtres humains, s'est transformé, dans la vision d'une partie de la société, en une "clinique pour animaux", tandis que les navires des ONG, chargés de personnes fuyant les guerres et la misère, sont laissés à eux-mêmes. Le gouvernement ne propose pas seulement de réponses concrètes pour résoudre les conditions dramatiques de ces êtres humains, mais il fait preuve d'une incroyable indifférence, laissant les morts en mer se répéter, comme si la vie des migrants n'avait aucune valeur.

Pourtant, au même moment où le débat sur le destin d'un chat se déclenchait, le Parlement italien était appelé à répondre à la question d'un autre être vivant, un être humain. La Libye, le pays dont le régime tyrannique a conduit des centaines de milliers de personnes dans une vie de torture et de captivité, a vu la libération de son bourreau le plus connu, un homme qui porte sur ses épaules le sang de milliers d'innocents. Et l'Italie, avec l'aval du gouvernement, a décidé de le ramener chez lui par un vol d'État. Un geste qui sent la complicité et la connivence, qui alimente cette logique déformée du "business" qui a fait de l'Italie la main tendue des régimes obscurs.

Le débat parlementaire qui en a suivi a été le miroir d'un pays qui a perdu toute boussole morale. Le gouvernement, dans un élan d'inhumanité qui frôle la folie, a justifié sa décision par la nécessité d'alliances internationales. Les oppositions, à juste titre indignées, ont souligné l'incohérence d'un exécutif qui n'hésite pas à jouer avec des vies humaines et des droits fondamentaux pour maintenir son pouvoir. Un bourreau d'État, protégé par une logique géopolitique qui ignore les droits de l'homme, est une honte qui marque un moment tragique de notre histoire.

L'Italie d'aujourd'hui est un pays où les droits humains semblent être devenus des options, sacrifiés sur l'autel de la realpolitik. Dans un monde qui, plus que jamais, a besoin de solidarité, d'ouverture envers l'autre, de justice, la politique italienne a choisi de tourner le dos à ceux qui sont en difficulté. Qu'il s'agisse d'un chat à l'hôpital, d'une personne condamnée à mourir en mer ou d'un bourreau rentré triomphalement dans son pays d'origine, nous sommes confrontés à un phénomène inquiétant d'imbécillité obscure, qui se nourrit d'ignorance, d'indifférence et d'égoïsme.

Les oppositions, qui ont élevé leur voix contre ces choix, représentent un espoir de rédemption pour un pays qui risque d'être englouti par un tourbillon de cruauté. Ce sont elles qui nous rappellent que l'Italie ne peut pas et ne doit pas baisser les yeux face aux droits humains, et que la valeur de la dignité doit rester le phare qui guide chaque action politique. Dans un monde qui devient de plus en plus complexe, il est nécessaire d'avoir un gouvernement capable de prendre des décisions difficiles, oui, mais toujours en gardant un regard attentif sur la vie humaine, sur les principes de justice et d'équité.

Le gouvernement, au contraire, continue à se vautrer dans son arrogance, comme si l'humanité était une marchandise d'échange, une monnaie politique à exploiter à son propre avantage. Il est temps de changer de cap, il est temps que l'Italie fasse entendre sa voix, une voix qui défend les droits de tous, sans distinction. C'est le minimum que l'on attend d'une démocratie, mais aussi d'un pays qui a une longue tradition de respect des droits et des libertés fondamentales.

Si nous continuons à laisser ces épisodes passer inaperçus ou, pire encore, à les justifier, nous n'aurons d'autre choix que de sombrer de plus en plus dans le brouillard de l'imbécillité obscure. Et dans cette obscurité, il n'y aura plus de place pour personne.

