Importi invalidità civile 2025 e limiti di reddito di pensioni e assegni per invalidi, sordi, ciechi

La rivalutazione delle pensioni e degli assegni a favore dei cittadini con disabilità che siano invalidi civili, ciechi civili e sordi viene fatta sulla base della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2025, che è stata determinata in misura pari a +0,8% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Rispetto agli importi delle invalidità 2024, le cifre hanno subito un aumento minimo. Per fare un esempio, la pensione di invalidità civile nel 2025 è di 336,00 euro al mese, con il nuovo limite di reddito di 19.772,50 euro, mentre nel 2024 era di 333,33 euro.

I limiti di reddito applicati nel 2025 per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti sono aumentati dell’1,6% rispetto all’anno 2024. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale. Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

La circolare dell’INPS, all’allegato 2, contiene le tabelle degli importi invalidità 2025: le riportiamo qui in sintesi, invitando a consultare le tabelle complete.

INVALIDI CIVILI – Pensione invalidi civili totali: € 336,00; limite di reddito: € 19.772,50

– Assegno mensile invalidi civili parziali: € 336,00; limite di reddito: € 5.771,35

– Accompagnamento invalidi civili totali: € 542,02; nessun limite di reddito

– Indennità di frequenza minori di 18 anni: € 336,00; limite di reddito: € 5.771,35

CIECHI – Pensione ciechi civili assoluti (non ricoverati): € 363,37; limite di reddito: € 19.772,50

– Pensione ciechi civili assoluti (ricoverati): € 336,00; limite di reddito: € 19.772,50

– Pensione ciechi civili parziali (ricoverati e non): € 336,00; limite di reddito: € 19.772,50

– Accompagnamento ciechi civili assoluti: € 1.022,44; nessun limite di reddito

– Indennità speciale ciechi ventesimisti (ricoverati e non): € 229,30; nessun limite di reddito

– Assegno a vita ipovedenti gravi (decimisti): € 249,38; limite di reddito: € 9.506,10

SORDI – Pensione sordi: € 336,00; limite di reddito: € 19.772,50

– Indennità comunicazione sordi: € 267,83; nessun limite di reddito

LAVORATORI CON DREPANOCITOSI O TALASSEMIA MAJOR – € 603,40; nessun limite di reddito