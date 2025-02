A gennaio incassi in crecita per il casino ma si poteva fare di più

A gennaio 2025, il Casinò di Saint Vincent ha registrato un incasso totale di 8.045.196 euro, segnando un incremento di circa 2.1 milioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Le slot machine hanno contribuito con 4.219.631 euro, un aumento di quasi un milione di euro rispetto al gennaio 2024, mentre i giochi da tavolo hanno portato a casa 3.825.566 euro, con un incremento di poco più di 1.1 milioni.

Nonostante l'incremento dei ricavi, il numero degli ingressi è stato in linea con quello dello scorso anno, segnando una leggera diminuzione di 225 presenze, passando da 34.173 a 33.948. Questi dati lasciano pensare che, pur con un buon aumento degli introiti, la crescita complessiva non è stata così consistente come si potrebbe sperare.

Per quanto riguarda il Grand Hotel Billia, gli introiti delle vendite dirette sono aumentati a 662.431 euro, con un incremento di 64.450 euro rispetto a gennaio 2024. Tuttavia, l’occupazione media delle camere è rimasta al 49%, un dato che potrebbe far riflettere sul potenziale di miglioramento della struttura, considerando che la metà delle camere sono rimaste vuote.

In sintesi, nonostante l'incremento dei ricavi, il Casinò e l'Hotel sembrano avere margini di miglioramento, specialmente considerando la leggera flessione degli ingressi e il tasso di occupazione del 49% dell’hotel. A gennaio, si è fatto sicuramente bene, ma forse non abbastanza per sfruttare appieno il potenziale del mese.