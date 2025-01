Nel cuore del Monte Bianco con il coraggio di un sogno

Un giovane uomo, con il sogno di raggiungere la Francia, ha deciso di intraprendere una strada non convenzionale per il suo viaggio, percorrendo a piedi l'imponente traforo del Monte Bianco, una delle gallerie stradali più lunghe d'Europa, lunga oltre 11 chilometri. Il protagonista della vicenda è un venticinquenne pachistano, arrivato dal Piemonte e in possesso di regolare permesso di soggiorno. La sua decisione di percorrere il tunnel a piedi, però, si è rivelata una mossa tutt'altro che saggia.

Era una serata come tante altre, quando poco prima delle 19:30, il giovane è stato notato all'ingresso della galleria, evidentemente intenzionato a proseguire il suo cammino verso la Francia. Immediata è stata la reazione del gestore del traforo, il Geie Tmb, che ha deciso di sospendere temporaneamente il traffico in entrambi i sensi di marcia. Una misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti, considerando i pericoli di attraversare un tunnel di quelle dimensioni a piedi, senza alcuna protezione.

In pochi minuti, la polizia stradale è arrivata sul posto, raggiungendo il giovane nel cuore della galleria. La situazione, però, non è stata semplice da gestire. Il venticinquenne, forse sopraffatto dalla paura o dal nervosismo, ha reagito in maniera violenta, dando in escandescenze e creando una situazione di agitazione. Vista la gravità della situazione, è stato necessario l'intervento di un'ambulanza per garantire che il giovane non si facesse male durante il suo trasporto fuori dalla galleria.

Una volta fuori dal tunnel, il giovane è stato identificato dalle forze dell'ordine, ma la sua avventura non è finita lì. Nonostante fosse in regola con i documenti, la sua posizione è stata messa al vaglio dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare eventuali conseguenze legali per il suo comportamento. Il giovane è stato quindi rilasciato, ma la sua decisione di attraversare uno dei luoghi più pericolosi d’Europa a piedi rimarrà certamente un episodio singolare e, in un certo senso, incredibile.

Il traffico nella galleria, nel frattempo, è ripreso dopo pochi minuti di sospensione, e l’incidente si è concluso senza gravi danni, ma con un’interessante riflessione sulle strade della migrazione e sulle scelte a volte disperate di chi cerca di attraversare le frontiere, anche quelle che sembrano impossibili. Un giovane, un tunnel e un gesto di ribellione che, purtroppo, potrebbe non essere così raro in un mondo sempre più segnato dalle difficoltà economiche e dalle guerre.