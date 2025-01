Le materie per gli esami di maturità

è disponibile un apposito motore di ricerca Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni

l'avvicinarsi degli esami di maturità, anche la Valle d'Aosta si prepara a fare i conti con le materie e gli indirizzi che caratterizzeranno le prove finali per gli studenti. Ogni anno, il Ministero dell'Istruzione stabilisce le materie oggetto delle prove scritte, e anche quest’anno non mancano novità e conferme. La scelta delle materie per gli esami, così come le modalità di svolgimento, riflette la varietà degli indirizzi scolastici e le peculiarità locali, con un’attenzione particolare a garantire una valutazione equa e adeguata alle diverse specializzazioni degli studenti valdostani.

Per gli studenti dei licei, le materie comuni riguardano la Lingua e letteratura italiana, che rappresenta una prova fondamentale per tutti, insieme alla seconda lingua straniera, solitamente scelta tra francese, inglese, tedesco o spagnolo, e alla matematica per chi frequenta i licei scientifici e scienze applicate. Queste materie sono un pilastro dell’esame di maturità in tutta Italia, e la Valle d'Aosta non fa eccezione, con i suoi numerosi studenti impegnati in queste discipline.

Le scuole tecniche e professionali presentano un panorama diverso. Gli studenti delle scuole tecniche come l’ITIS (Istituto Tecnico Industriale Statale) e l’ITC (Istituto Tecnico Commerciale) affrontano, oltre alle materie generali, prove pratiche relative agli specifici settori di indirizzo. Gli studenti dell'Istituto Tecnico per Geometri si preparano su materie come il disegno tecnico, l’edilizia e la topografia, mentre quelli dell'Istituto Alberghiero si concentrano su tecniche di cucina, ospitalità e marketing turistico, con un occhio di riguardo per le specificità del territorio valdostano e il turismo locale.

Non mancano le scuole professionali come quelle in ambito artigianale o sanitario, dove si trattano le materie legate a tecniche professionali specifiche e discipline legate alla salute e al benessere, come la biologia o l'educazione fisica. Le materie di indirizzo sono quindi fondamentali per la preparazione degli studenti e la valutazione finale.

Un aspetto interessante in Valle d'Aosta è la presenza di scuole che, grazie alla posizione geografica della regione, offrono specializzazioni uniche. Ad esempio, le scuole di scienze naturali e quelle legate al settore montano, che trattano temi come la gestione ambientale e l’alpinismo, risultano particolarmente importanti in una regione come la nostra, caratterizzata da una forte vocazione al turismo montano e all’ecosostenibilità.

La presenza di materie legate alla cultura locale, come la storia e la lingua valdostana, è una specificità della regione. Gli studenti, infatti, vengono chiamati a confrontarsi anche con la conoscenza del patrimonio culturale regionale, che può essere oggetto di discussione e approfondimento nelle prove orali. Inoltre, la conoscenza del francese, lingua ufficiale della Valle d’Aosta, è una competenza che molti studenti devono padroneggiare, soprattutto per chi segue gli indirizzi linguistici o turistici.

Gli esami di maturità in Valle d'Aosta, dunque, rispecchiano le peculiarità e le tradizioni locali, integrandole con le richieste generali del Ministero. Le materie scelte per gli esami, combinando conoscenze generali e specialistiche, permettono agli studenti di affrontare il futuro con una preparazione solida, che tiene conto delle esigenze locali e delle sfide globali.