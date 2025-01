Deliberato dal Cipes uno stanziamento di oltre 18 milioni allaValle d'Aosta

La nostra regione riceverà un importante sostegno per il suo sviluppo economico e ambientale grazie all'approvazione di un programma che destina circa 18,6 milioni di euro per investimenti mirati a rafforzare la competitività locale e promuovere la sostenibilità. E' quanto ha deliberato il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, un organismo del governo italiano che si occupa di coordinare le politiche di sviluppo economico e di gestire gli interventi finanziari per sostenere la crescita e la sostenibilità del PaeseLe risorse, distribuite su tre principali aree di intervento, riflettono l’impegno a supportare una crescita territoriale che rispetti le esigenze ambientali e che favorisca la transizione verso un’economia più verde.

Una parte significativa dei fondi, pari a 5,7 milioni di euro, sarà destinata al sostegno delle piccole e medie imprese locali. Questo investimento mira a consolidare il tessuto imprenditoriale, incentivando l'innovazione e la competitività delle aziende, elemento chiave per la crescita economica della regione. Oltre a questo, 7,8 milioni di euro sono destinati alla transizione ecologica, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in tutti i settori, promuovendo un'economia più sostenibile e allineata con gli obiettivi di decarbonizzazione. Infine, 5,1 milioni di euro saranno investiti in progetti per la tutela dell'ambiente, in particolare per migliorare la gestione delle risorse naturali e per la protezione dei paesaggi alpini, patrimonio unico della regione.

Questi fondi sono parte di una strategia complessiva che mira a garantire una crescita equilibrata e rispettosa dell’ambiente, unendo sviluppo economico e sostenibilità.

Il CIPESS è responsabile, tra l'altro, della pianificazione e della distribuzione delle risorse destinate a progetti di sviluppo territoriale, inclusi quelli per la transizione ecologica e la promozione delle piccole e medie imprese.

La nuova fase di investimenti si inserisce in un progetto di lungo periodo che intende non solo potenziare le capacità produttive locali, ma anche promuovere un modello di sviluppo che guardi al futuro con attenzione alle sfide globali. Grazie a questi interventi, la Valle d’Aosta potrà consolidare la sua posizione come esempio di integrazione tra innovazione, ambiente e sviluppo socio-economico.