Visite guidate per le scuole al Cabinet aux merveilles del progetto “Aostæ Alptech”

Il Cabinet aux merveilles del progetto “AOSTÆ ALPTECH: l’innovazione nel cuore delle Alpi”

- che dal 7 dicembre a oggi ha fatto registrare oltre 500 visite - ha aperto le porte alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Circa sessanta ragazzi e ragazze, accompagnati/e dai loro docenti, hanno preso parte, finora, alle visite guidate a loro dedicate.





La visita consente di approfondire diversi aspetti quali la storia, la tradizione musicale, la contaminazione tra tecnologia arte e cultura, la conservazione del patrimonio, il turismo digitale. Il progetto mette al centro la città, inserendola in una prospettiva di rinnovamento e nello stesso tempo di radicamento nella propria identità.

Per le Istituzioni scolastiche valdostane è ancora possibile prenotare gratuitamente il Cabinet aux merveilles tramite posta elettronica all’indirizzo aosta2025@comune.aosta.it , indicando nome del docente, numero di alunni/e, preferenze di giorni e orari.

Nei mesi di febbraio e marzo sono previste settimane specifiche per le visite, guidate dall’associazione “La Clé sur la porte”: dal 17 al 21 Febbraio e dal 17 al 21 Marzo, dalle ore 9 alle ore 13. L’esperienza ha una durata di circa 1ora e 40 minuti per gruppi di 20-22 persone.



L’installazione comprende cinque postazioni tecnologiche tra la Saletta d’arte in via Xavier de Maistre e la Sala Hôtel des États. Grazie a una progettazione artistica mirata, essa valorizza e promuove il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della Valle d’Aosta mettendo a disposizione del pubblico l’opportunità di conoscere la città attraverso le diverse epoche, le storie ei suoni che la rappresentano, utilizzando un linguaggio innovativo e molto vicino alle nuove generazioni come la realtà virtuale e aumentata, la postazione olografica e il chatbot.

Di rilievo l'approfondimento tecnologico insito nel progetto, sia dal punto di vista delle telecomunicazioni che per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di droni (per realizzare riprese a 60°), di reti di ultima generazione, di tecnologia VR, rendering 3D integrati con il gaming.

L’installazione è inoltre un’occasione per andare a fondo nella vita di Innocenzo Manzetti, guida virtuale della visita. Ancora poco conosciuto, l’inventore aostano si mostra nella sua originalità e creatività, modello di ogni rivoluzione tecnologica a lui successiva.

Le sale espositive esperienziali, che comprendono la Saletta d’arte di Via Xavier de Maistre e la Sala Hôtel des États, resteranno fruibili dal pubblico fino al 30 marzo, aperte il venerdì dalle ore 16 alle ore 18, il sabato dalle ore 14 alle ore 18, la domenica dalle ore 10 alle ore 18.

“AOSTÆ ALPTECH: l’innovazione nel cuore delle Alpi” è stato presentato dal Comune di Aosta e cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il bando Tecnologie 5G finalizzato alla promozione sul territorio nazionale della realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi.