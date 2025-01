Aosta celebra Puccini: conferenza-concerto

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 17,30 nella Sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta, è in programma la conferenza-concerto “Le voci di Puccini”, per ricordare la figura del compositore prevista in occasione del centenario della sua scomparsa

L’appuntamento – curato da Liliana Balestra - propone un focus sulla psicologia e sulla vocalità dei personaggi pucciniani, quelli femminili in particolare, grazie alla presenza della soprano valdostana Sandra Balducci, che interpreterà passi dalle arie più famose della Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que la conférence-concert prévue à l’occasion du centenaire de la disparition de Giacomo Puccini, organisée dans le cadre des initiatives de la Bibliothèque Bruno Salvadori d’Aoste visant à promouvoir la culture musicale, a été reprogrammée et se tiendra lundi 10 février 2024 à 17 h 30, dans la salle de conférences de la bibliothèque.

Le rendez-vous Le voci di Puccini – par les soins de Liliana Balestra – propose un focus sur la psychologie et la vocalité des personnages de Puccini, les protagonistes féminines notamment, grâce à la présence de la soprano valdôtaine Sandra Balducci, qui interprétera des passages des airs les plus célèbres de La Bohème, Tosca, Madame Butterfly et Turandot

Per maggiori info:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274885 email: brao-cultura@regione.vda.it