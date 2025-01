CESSAZIONE DAL 1° FEBBRAIO DI UN MEDICO DI FAMIGLIA NEL DISTRETTO 1 AMBITO 4 (AOSTA)

Azienda USL informa che la Dott.ssa Silvana De Riccardis, medico di famiglia nel Distretto 1 Ambito 4 (Aosta e cintura), andrà in pensione dal prossimo 1° febbraio 2025. I suoi assistiti potranno scegliere uno dei medici nel Distretto 1 Ambito 4 (Charvensod – Gressan – Jovencan – Pollein - Saint-Christophe – Aosta – Brissogne – Fenis – Nus – Quart – Saint-Marcel) che abbia la possibilità di acquisire nuovi mutuati.



In attesa di un nuovo medico su Aosta, tutti gli utenti possono comunque effettuare la scelta del medico di famiglia con queste modalità:

• Tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Questa modalità è semplificata e non richiede la compilazione di moduli e documenti. (Attenzione: non è possibile utilizzare l’FSE per richiedere l’assegnazione di un medico di assistenza primaria per la prima volta e per la scelta del pediatra, ma sarà necessario recarsi presso lo sportello dedicato del proprio distretto).

• Agli sportelli di Scelta e Revoca, a seguito di prenotazione OBBLIGATORIA tramite sportelli CUP o CUP telefonico al numero 0165 54 83 87, dalle ore 08:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì.