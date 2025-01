Maltempo devastante: interventi urgenti dei Vigili del Fuoco tra alberi pericolanti e allagamenti

Tutte le squadre in servizio, comprese quelle di supporto, sono state coinvolte in una serie di operazioni urgenti legate a numerosi alberi pericolanti lungo le principali arterie stradali. Le due statali, in particolare, sono state teatro di molteplici interventi per rimuovere alberi caduti che ostruivano il passaggio e mettevano in serio pericolo la sicurezza della circolazione. Tra i tratti più colpiti, la statale 27, che collega il bivio di Allein a Etroubles, e i tornanti della SS 26 in direzione di La Thuile. Lungo le regionali, i disagi sono stati altrettanto gravi, con la necessità di interventi sulle strade di Doues, Etroubles e Courmayeur.

Non solo alberi: la violenza delle precipitazioni ha causato anche allagamenti improvvisi. Una squadra del Comando ha dovuto intervenire nuovamente in via Monte Vodice, dove le piogge intense hanno fatto rapidamente salire il livello dell'acqua, minacciando di invadere le autorimesse di alcuni stabili. Per questo, sono state utilizzate motopompe da svuotamento per limitare i danni e mettere in sicurezza la zona.

Nel distaccamento di Courmayeur, oltre alla rimozione degli alberi, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati anche per il crollo di un tendone mobile che ha ceduto sotto il peso della neve, creando ulteriori problemi. Nonostante gli sforzi incessanti delle squadre, alcuni interventi sono ancora in corso e la situazione rimane critica.

Il maltempo ha quindi creato una serie di emergenze che richiedono una risposta rapida e coordinata, con le squadre impegnate su più fronti per garantire la sicurezza e prevenire danni ulteriori. La notte non è stata facile per i soccorritori, che continuano a lavorare senza sosta in condizioni difficili.