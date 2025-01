Défions les traîtres

A settembre, la Valle d'Aosta si appresta a vivere un momento cruciale per la sua governance, con il rinnovo del Consiglio regionale, di numerosi consigli comunali ed elezione di sindaci. Un'opportunità per i cittadini di esprimere la propria volontà e scegliere chi li rappresenterà nelle istituzioni. Sarà un banco di prova per la politica valdostana, che dovrà dimostrare di saper rispondere alle sfide del territorio con competenza e coerenza. Ma anche un momento di riflessione sull'importanza della fiducia elettorale: chi si candida deve avere la responsabilità di onorare quel mandato con lealtà e serietà, perché la politica non è un gioco, ma un impegno concreto verso la comunità.

La politica, quella vera - non quella dei traditori elettorali - quella che dovrebbe essere basata su valori e ideali chiari, sta subendo un duro colpo ogni volta che un eletto, scelto dal popolo per rappresentare un partito o un movimento, decide di "cambiare casacca" nel corso della legislatura. Non si tratta solo di un fatto politico: si tratta di un tradimento profondo nei confronti di chi ha espresso la propria fiducia. Nessuno impedisce a una persona di cambiare idea o di cambiare posizione politica, ma farlo con la poltrona ancora saldamente occupata è un atto di grave opportunismo, che non solo danneggia il sistema democratico, ma tradisce l’intera fiducia che gli elettori hanno riposto in quella persona.

Chi è stato eletto per rappresentare una determinata visione, un progetto e un programma, non può trasformarsi, nel bel mezzo del mandato, in un “candidato a tempo determinato” pronto a correre verso altre sigle politiche per sopravvivere al gioco del potere. In un paese come il nostro, in una regione come la Valle d'Aosta, che si fa vanto della sua autonomia, queste scelte non solo minano la credibilità delle istituzioni, ma sollevano seri dubbi sulla serietà di chi ha chiesto la fiducia degli elettori. Perché tradire quella fiducia è più che un errore: è una vera e propria mancanza di rispetto verso chi ha votato con convinzione.

Questo fenomeno, che purtroppo in questa legislatura ha trovato diversi esempi, è la dimostrazione di come si possa voltare le spalle a chi ti ha scelto. Invece di rimanere fedele a chi ti ha sostenuto, si preferisce inseguire una visibilità personale, una poltrona, una poltrona che non è mai stata eletta dai cittadini come parte di un nuovo progetto, ma come frutto di una disperata ricerca di potere. È questo il tipo di politica che vogliamo insegnare alle nuove generazioni? È questo il modello che vogliamo lasciare in eredità?

Ciò che dovrebbe essere evidente a tutti è che una candidatura, un incarico elettivo, non sono una moneta da scambiare per una posizione più conveniente. Le elezioni sono un atto di fiducia, un patto che si stabilisce tra chi si candida e chi lo elegge. L’elettore non deve mai trovarsi in una condizione in cui ciò che ha scelto per il proprio territorio, per la propria comunità, venga calpestato e tradito. Chi ha scelto di abbandonare il partito o la coalizione che lo ha candidato, non può continuare a rimanere seduto sulla poltrona che gli è stata concessa grazie alla fiducia che il popolo gli ha dato. Se si cambia idea, si cambi anche posizione, o si aspetti la prossima tornata elettorale per vestire una nuova casacca.

La nostra autonomia, quella che siamo così fieri di difendere, non può essere ridotta a una mera opportunità politica per qualcuno che, pur di rimanere in gioco, tradisce i valori fondanti di quella stessa autonomia. Non possiamo permettere che la politica si trasformi in un gioco delle parti dove la fedeltà a un ideale o a un progetto sia sacrificata sull'altare dell’opportunismo. E soprattutto non possiamo insegnare alle giovani leve che la politica è fatta di "interessi personali" e che la coerenza non ha valore.

La politica dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, un atto di servizio verso la comunità. Quando, però, chi è eletto tradisce la fiducia dei cittadini, abbandonando il partito che lo ha presentato per un tornaconto personale, ciò che si perde è proprio il legame fondamentale tra l'elettore e l’eletto. Quello che resta è solo un gioco di poltrone, un gioco che non ha niente a che fare con il vero significato di essere rappresentanti della gente.

E mentre i consiglieri regionali, ormai padroni di se stessi, si adattano ai cambiamenti di casacca, la vera domanda che dovremmo porci è: cosa rimane di quella preziosa autonomia che tanto ci sta a cuore? Cosa rimane di quei valori che dovrebbero essere il fondamento della politica, se chi ci rappresenta non è nemmeno in grado di essere fedele alla fiducia che gli è stata concessa? Nulla. Nulla che possa durare nel tempo. Nulla che possa essere un esempio per le future generazioni.

Défions les traîtres électoraux. Méditez chers Valdôtains

Sfiduciamo i traditori elettorali

En septembre, la Vallée d'Aoste se prépare à vivre un moment crucial pour sa gouvernance, avec le renouvellement du Conseil régional, de nombreux conseils municipaux et l’élection des maires. Une opportunité pour les citoyens d’exprimer leur volonté et de choisir ceux qui les représenteront dans les institutions. Ce sera un test important pour la politique valdôtaine, qui devra démontrer sa capacité à répondre aux défis du territoire avec compétence et cohérence. Mais c’est aussi un moment de réflexion sur l’importance de la confiance électorale : ceux qui se présentent doivent avoir la responsabilité d'honorer ce mandat avec loyauté et sérieux, car la politique n'est pas un jeu, mais un engagement concret envers la communauté.

La vraie politique - pas celle des traîtres électoraux - celle qui devrait être fondée sur des valeurs et des idéaux clairs, subit un coup dur à chaque fois qu’un élu, choisi par le peuple pour représenter un parti ou un mouvement, décide de "changer de veste" au cours de la législature. Il ne s’agit pas seulement d’un acte politique : c’est une trahison profonde envers ceux qui ont exprimé leur confiance. Personne n’interdit à une personne de changer d’avis ou de position politique, mais le faire tout en occupant encore fermement son fauteuil est un acte de grave opportunisme, qui non seulement nuit au système démocratique, mais trahit la confiance totale que les électeurs ont placée en cette personne.

Celui qui a été élu pour représenter une vision, un projet et un programme, ne peut pas se transformer, au milieu de son mandat, en un « candidat à durée déterminée » prêt à courir vers d’autres sigles politiques pour survivre dans le jeu du pouvoir. Dans un pays comme le nôtre, dans une région comme la Vallée d'Aoste, qui se vante de son autonomie, de tels choix non seulement minent la crédibilité des institutions, mais soulèvent de sérieux doutes sur le sérieux de celui qui a demandé la confiance des électeurs. Car trahir cette confiance est plus qu’une erreur : c’est un véritable manque de respect envers ceux qui ont voté avec conviction.

Ce phénomène, qui malheureusement a trouvé plusieurs exemples dans cette législature, est la démonstration de la manière dont on peut tourner le dos à ceux qui vous ont choisis. Au lieu de rester fidèle à ceux qui vous ont soutenu, on préfère courir après une visibilité personnelle, un fauteuil, un fauteuil qui n’a jamais été élu par les citoyens dans le cadre d’un nouveau projet, mais comme le fruit d’une recherche désespérée de pouvoir. Est-ce ce type de politique que nous voulons enseigner aux nouvelles générations ? Est-ce ce modèle que nous voulons léguer ?

Ce qui devrait être évident pour tous, c’est qu’une candidature, une fonction élective, ne sont pas une monnaie d’échange pour une position plus avantageuse. Les élections sont un acte de confiance, un pacte entre celui qui se présente et celui qui élit. L’électeur ne doit jamais se retrouver dans une situation où ce qu’il a choisi pour son territoire, pour sa communauté, est piétiné et trahi. Celui qui choisit d’abandonner le parti ou la coalition qui l’a présenté ne peut pas continuer à rester sur le fauteuil qui lui a été accordé grâce à la confiance que le peuple lui a donnée. Si on change d’avis, il faut aussi changer de position, ou attendre le prochain scrutin pour revêtir une nouvelle veste.

Notre autonomie, celle dont nous sommes si fiers de défendre, ne peut être réduite à une simple opportunité politique pour quelqu’un qui, pour rester en jeu, trahit les valeurs fondamentales de cette même autonomie. Nous ne pouvons pas permettre que la politique se transforme en un jeu de rôles où la fidélité à un idéal ou à un projet soit sacrifiée sur l’autel de l’opportunisme. Et surtout, nous ne pouvons pas enseigner aux jeunes générations que la politique est faite d’« intérêts personnels » et que la cohérence n’a pas de valeur.

La politique devrait être, et devrait rester, un acte de service envers la communauté. Cependant, lorsque celui qui est élu trahit la confiance des citoyens, abandonnant le parti qui l’a présenté pour un intérêt personnel, ce qui se perd, c’est justement le lien fondamental entre l’électeur et l’élu. Ce qui reste n’est qu’un jeu de chaises musicales, un jeu qui n’a rien à voir avec la véritable signification d’être le représentant du peuple.

Et tandis que les conseillers régionaux, désormais maîtres d’eux-mêmes, s’adaptent aux changements de veste, la vraie question que nous devrions nous poser est la suivante : qu’est-ce qui reste de cette précieuse autonomie qui nous tient tant à cœur ? Qu’est-ce qui reste de ces valeurs qui devraient être le fondement de la politique, si ceux qui nous représentent ne sont même pas capables d’être fidèles à la confiance qui leur a été accordée ? Rien. Rien qui puisse durer dans le temps. Rien qui puisse être un exemple pour les générations futures.

Défions les traîtres électoraux. Méditez chers Valdôtains