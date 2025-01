AOSTA - MODIFICHE AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA 1025a FIERA DI SANT’ORSO

Ad Aosta, occasione della prossima Fiera di Sant’Orso, il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche.

Conferimento rifiuti nei PTR

Si invitano gli utenti a non conferire i propri rifiuti nei Punti Tecnologici di Raccolta (PTR) dalle ore 7 alle ore 19 nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio.

Isola ecologica di via Caduti del Lavoro

L’Isola ecologica di via Caduti del Lavoro resterà chiusa da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio (compreso), per riaprire sabato 1° febbraio. Nei giorni di chiusura dell’Isola ecologica sarà, comunque, aperto il Centro di raccolta di località Montfleury.

Raccolta del cartone nel centro storico (servizio pomeridiano)

Nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, il servizio non verrà effettuato. Si invitano gli utenti a non esporre il cartone in tali date.

Raccolta “porta a porta” nel centro storico (servizio mattutino)

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, il servizio non sarà effettuato. Si invitano, dunque, gli utenti a non esporre i contenitori.

Cestini stradali

I cestini stradali presenti lungo il percorso della fiera verranno rimossi. Si invitano cittadini e visitatori a utilizzare i contenitori “eco-centri” che saranno posizionati in tutto il centro storico.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi alla società Quendoz, telefonando al Numero Verde 800-778797 o tramite posta elettronica all’indirizzo direzione@quendoz.it. In alternativa, è possibile contattare gli Uffici comunali, telefonando al numero 0165-300.600 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo settore-ambiente@comune.aosta.it.