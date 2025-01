Fiamme a Champdepraz: il coraggio dei vigili del fuoco salva vite, ma una casa è perduta

Alle 16.23, il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco è stato allertato per un incendio che aveva già preso piede sul tetto di una casa. In pochi minuti, una squadra di 8 esperti pompieri è stata inviata sul luogo, con il supporto di un’autoscala, un’autobotte e un’autopompa, strumenti vitali per affrontare l’emergenza.

L’incendio, alimentato dalla velocità con cui le fiamme si sono propagate, ha visto l’arrivo immediato dei vigili volontari dei distaccamenti di Verres e Arnad, che si sono uniti al team per dare supporto. Il lavoro sul campo è stato incessante, in un drammatico tentativo di fermare la distruzione prima che potesse estendersi ulteriormente.

Nonostante l’intensità delle fiamme, fortunatamente non si registrano feriti, ma il danno subito dalla struttura è stato tale da rendere l’abitazione inagibile. Una casa che, come tante nella nostra valle, rappresenta non solo un luogo fisico, ma anche una parte delle memorie e della vita quotidiana di chi la abita.

L’intervento, che si è concluso solo poco fa, è stato un’altra testimonianza di coraggio, dedizione e professionalità dei vigili del fuoco e dei volontari, che hanno lavorato senza sosta, con il cuore e con le mani, per garantire la sicurezza della comunità e limitare i danni. E mentre l’incendio è stato domato, resta l’amarezza di un’abitazione ridotta in macerie, un dolore che colpisce non solo i proprietari, ma tutta la comunità che si stringe loro attorno.