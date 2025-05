A MaisonLoisir il pubblico fa il pieno di idee

All’Espace Aosta si respira un’aria frizzante che sa di primavera, innovazione e incontri autentici. Maison&Loisir, il Salone dell’Abitare, continua a registrare grande affluenza anche nella sua seconda giornata, tra stand affollati, strette di mano e sguardi curiosi. I padiglioni, vivaci e pulsanti, accolgono visitatori da ogni angolo della Valle d’Aosta ma anche da fuori regione, attirati da un’offerta che spazia dall’edilizia all’enogastronomia, passando per benessere, artigianato, design e viaggi.

Un evento che è ormai ben più di una fiera: è un momento d'incontro tra chi progetta case e chi cerca ispirazione per viverle meglio. Ed è proprio questa alchimia tra pubblico e operatori a rendere unica Maison&Loisir. La seconda giornata si è chiusa con un momento speciale: la premiazione degli espositori più fedeli, quelli che credono nel progetto, che tornano anno dopo anno, diventando parte dell’identità stessa della manifestazione. Eccoli, uno per uno, con qualche nota di merito.

Arte del Costruire (Stand 102–105)

Dalla sede di Sarre, questa impresa valdostana porta a Maison&Loisir il concetto di comfort sotto il sole: pergole bioclimatiche, tende eleganti e zanzariere anti-invasione. E poi serramenti che non scricchiolano neppure sotto una bufera alpina. Rocco Condò e soci sono veterani del salone: precisi, disponibili, sempre un passo avanti.

Arte Verde (Stand 32)

Montjovet ha il suo artista del verde e si chiama Jean Pierre Perruchon. Con la sua ditta progetta e cura giardini con la dedizione di un botanico e il gusto di un architetto. Da vedere le sue potature in altezza: vere e proprie “acrobazie verdi” che fanno scuola.

Biodry (Stand 116)

Dall’umido non si scappa... o forse sì. Biodry, direttamente da Milano, propone una tecnologia non invasiva che elimina l’umidità capillare dai muri. Muro asciutto, casa felice. A Maison&Loisir non è mancato chi ha chiesto: “Funziona anche con i suoceri?”

Bruno Tex 2 (Stand 65)

Se il relax avesse una bandiera, sventolerebbe sulla sede di Quart. Letti, reti ergonomiche e poltrone da cui è difficile alzarsi: Bruno Tex 2 è la certezza per chi sogna notti migliori e pomeriggi in poltrona senza sensi di colpa.

Gruppo CI-DUE (Stand 58)

Dall’abito bianco al vestito da cerimonia, passando per lo smoking con tocco creativo: da Caluso con eleganza arriva CI-DUE, l’atelier che veste le emozioni. Lo stand è un angolo di sartorialità tra pizzi, sete e cravatte ben annodate.

Nuovo Mondo e Enjoy Events (Stand 61)

Aosta, Piazza della Repubblica, ma con lo sguardo oltre. L’agenzia Nuovo Mondo accompagna viaggiatori instancabili e sposi sognanti verso mete che suonano come poesia: Zanzibar, Bali, Salento. A Maison&Loisir portano voglia d’evasione e un sorriso contagioso.

Piumini Danesi – Courmayeur (Stand 30)

Dormire come in Danimarca, con l’aria delle Alpi. Il piumino d’oca non è solo un oggetto di lusso, è uno stile di vita, e Piumini Danesi lo racconta con classe. Da Courmayeur con calore (nel vero senso della parola).

Vorwerk Italia (Stand 45)

È il nono anno che tornano, e ormai sono di casa. Gli instancabili Vorwerk fanno brillare le superfici e portano tecnologia per la pulizia con un pizzico di teatralità. “Provi a passarlo qui!” e la magia inizia...

Agricenter (Stand EC3)

Dal cuore di Saint-Christophe arrivano motoseghe e tagliaerba che fanno tremare anche le erbacce più testarde. Non solo giardinaggio, ma anche un centro di competenza che parla al mondo agricolo valdostano con voce amica.

Cd Portoni (Stand 94)

Portoni che sembrano opere d’arte e si aprono come in un film di James Bond. Cd Portoni arriva da Barge e propone soluzioni su misura che combinano sicurezza e design. Il loro stand sembra un set cinematografico: modernità e fascino industriale.

Cerlogne Pavimenti in Legno (Stand 66)

Dal 1960 accarezzano il legno come un liutaio fa con il violino. Cerlogne è sinonimo di pavimenti caldi, eleganti, e anche un po’ poetici. I visitatori camminano sul parquet dello stand con rispetto… e un pizzico d’invidia.

Chenevier (Stand 8)

Chi costruisce in legno conosce Chenevier. Da Charvensod, portano a Maison&Loisir la solidità alpina declinata con stile nordico: case, tetti, rivestimenti e arredi su misura. Si respira professionalità e profumo di abete.

Eurocentro Sicurezza (Stand 127)

Nicola Merlicco ha fatto della sicurezza la sua missione. Videosorveglianza, antifurti, domotica: lo stand è un piccolo bunker tecnologico, ma con il calore umano tipico delle imprese locali.

Il Cantiniere d’Italia (Stand 93)

Un nome che evoca subito il piacere del vino. Friulani e veneti, bianchi eleganti e rossi di carattere, raccontati con passione. Inutile dire che lo stand del Cantiniere è tra i più… “assaggiati”.

Phebo Stufe (Stand 83)

In ceramica o acciaio, a legna o pellet, le stufe di Phebo scaldano l’ambiente e anche il cuore. Arrivano da Treviso con un design che fa innamorare. Perfette per chi sogna un inverno con stile.

Prefa Italia (Stand 81)

Coperture e facciate in alluminio che non temono grandine né neve. Da Bolzano, Prefa porta tecnologia, resistenza e anche un tocco green. Se le case potessero scegliere il proprio tetto, probabilmente opterebbero per loro.

Carlotta Minuzzo, conduttrice della serata di premiazione con Miriam Ghigo, direttrice di Maison Loisir

Maison&Loisir chiuderà i battenti domenica sera, ma l’energia che si respira tra gli stand è quella di un evento che va oltre il semplice espositore-visitatore. È una festa dell’abitare, delle idee e delle relazioni. E in fondo, è anche un bel modo di vivere la Valle d’Aosta: costruendo insieme, con passione e un pizzico di creatività.

MaisonLoisir 2025: il 2 maggio tra energia sostenibile, creatività artigiana e grande

musica serale

Si conferma vivace e partecipata l’edizione 2025 di MaisonLoisir, che continua

ad accogliere visitatori da tutta la Valle d’Aosta e non solo.

La ricca proposta di espositori, consulenze gratuite, laboratori e spettacoli trasforma ogni

giornata in un viaggio nel mondo dell’abitare, del design e del vivere sostenibile.

Venerdì 2 maggio 2025 sarà una giornata all'insegna dell’energia rinnovabile, del

riciclo, della creatività e si chiuderà con una serata di spettacolo e musica live tutta da

cantare e ballare.

Focus su energia, sostenibilità e creatività manuale

● Alle 10.30 nella Sala Conferenze, incontro su Comunità energetiche rinnovabili:

opportunità ed esperienze, a cura dell’Assessorato allo Sviluppo Economico,

COA Energia di Finaosta e Chambre Valdôtaine.

● Dalle 14.00 in Sala Eventi, focus tecnico su L’importanza della schermatura

solare negli edifici per migliorare l’efficienza energetica.

● Dalle 15.00, spazio al tema riciclo, riuso e lotta allo spreco, con attività dedicate

anche ai più giovani grazie alla Croce Rossa Valle d'Aosta.

Nel frattempo, continua l’attività dinamica all’aperto con Cani e padroni – Sport &

Divertimento e i laboratori creativi dell’Officina della Natura.

Tempo libero e consulenze pratiche

In Area Caffetteria:

● Dalle 14.00, il Torneo di HEXA, gioco di logica e strategia.

● Dalle 17.00, consulenze d’immagine e colori con Armocromia a nozze, e a seguire

"Effetto sorpresa!", un’esperienza emozionale dedicata al mondo wedding.

Allo Sportello Consulenze, incontri su:

● Feng Shui e armonizzazione della casa (ore 12.00)

● Vendita immobiliare a clienti esteri (ore 14.00)

Serata di risate, musica e ballo

Il 2 maggio si chiuderà in grande stile con:

● Alle 21.00, spettacolo comico "L'importante è esagerare!".

● Dalle 22.30, serata musicale con "La notte vola": un DJ set che farà rivivere i

grandi successi anni '70, '80 e '90 in pista!

Ingresso libero a tutti gli eventi serali.

Info utili

Espace Aosta – Pépinière d’Entreprises

Orari di apertura: 10.00 – 22.00

🎟 Ingresso gratuito | 🅿 Parcheggio gratuito | 🍴 Area food con bar, caffetteria e

ristorante attivi

Programma completo e aggiornamenti su:

www.maisonloisir.it

