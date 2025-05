46° Rally Valle d’Aosta: decreto di modifica alla circolazione e chiusura strade

La Presidenza della Regione comunica che con Decreto del Presidente della Regione n. 183 sono state definite le modificazioni alla circolazione e la chiusura delle strade in occasione dello svolgimento del “46° Rally Valle d’Aosta”, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio 2025.

In particolare, per i partecipanti alla manifestazione, sulle strade comunali, regionali e statali del territorio della Valle d’Aosta si dovrà circolare a una velocità media non superiore ai 50 km/h nei tratti di strada aperti al traffico (trasferimenti) e superiore agli 80 km/h nei tratti di strada chiusi al traffico (prove speciali), in osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Sabato 3 maggio avrà luogo una sessione di test con vettura da gara (shakedown) nei comuni di Pollein e Brissogne, con inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 13.30 ca..

La gara si svolgerà con partenza alle ore 16.31 di sabato 3 maggio 2025 e arrivo dalle ore 16.01 di domenica 4 maggio 2025, nel Comune di Saint-Vincent – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto.

In occasione della gara è stata ordinata la chiusura al traffico dei seguenti tratti di strada destinati all’effettuazione di prove speciali nelle ore e date a fianco di ognuna indicate:

PROVE CON VETTURE DA GARA – SHAKEDOWN (velocità media eccedente 80 km/h)

Sabato 3 maggio 2025 – dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Percorso POLLEIN, Château, Les Ayettes, BRISSOGNE, Grand Brissogne Strade chiuse al traffico Strade comunali di Brissogne e di Pollein Orario di chiusura dalle ore 7.30 alle ore 14.30 Sabato 3 maggio 2025

PROVA SPECIALE 1 - 2 NUS - VERRAYES (velocità media eccedente 80 km/h)

Sabato 3 maggio 2025 Start primo passaggio ore 17.03 Start secondo passaggio ore 21.10

Percorso NUS, Messigné, S.R. n. 36, Petit Fénis, VERRAYES, Hers, S.R. n. 42 – Km. 11,55 Strade chiuse al traffico Strade regionali n. 36 di Saint-Barthélemy e n. 42 del Col Saint-Pantaléon Strade comunali di Nus e Verrayes Orario di chiusura dalle ore 15.30 alle ore 01.00 Sabato 3 maggio 2025 Domenica 4 maggio 2025 Finestra di apertura alla circolazione dalle ore 20.00 alle 20.30

PROVA SPECIALE 3 - 5 SAINT-VINCENT - EMARÈSE (velocità media eccedente 80 km/h)

Domenica 4 maggio 2025 Start primo passaggio ore 9.29 Start secondo passaggio ore 14.10

Percorso SAINT-VINCENT, S.R. n. 33, Moron, EMARESE, Erésaz, S.R. n. 7 – Km. 10,40 Strade chiuse al traffico Strade regionali n. 33 del Col di Joux e n. 7 di Emarèse Orario di chiusura dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dalle ore 13.00 alle ore 17.30 Domenica 4 maggio 2025

PROVA SPECIALE 4 - 6 SAINT-MARCEL-FÉNIS (velocità media eccedente 80 km/h)

Domenica 4 maggio 2025 Start primo passaggio ore 10.32 Start secondo passaggio ore 15.13

Percorso SAINT-MARCEL, Plout, Seissogne, Champremier, FENIS, Le Côteau, Le Boit du Chat – Km. 14,80 Strade chiuse al traffico Strade comunali di Saint-Marcel e Fénis Orario di chiusura dalle ore 9.00 alle ore 13.30 dalle ore 14.15 alle ore 18.30 Domenica 4 maggio 2025

La chiusura delle strade per lo shakedown e per le prove speciali si intende fino al termine del passaggio dell’ultimo concorrente, ovvero della vettura di “fine gara”.

Sono previsti il riordino e il parco assistenza, presso il piazzale della Telecabina Aosta/Pila in Aosta al termine delle prove speciali 1 con ingresso dalle ore 17.56 e uscita dalle ore 20.23 di sabato 3 maggio 2025; al termine ps 2, con ingresso dalle ore 22.03 di sabato 3 maggio e uscita alle ore 8.31 di domenica 4 maggio 2025 e al termine della ps 4 con ingresso dalle ore 11.22 e uscita dalle ore 13.12 di domenica 4 maggio 2025.