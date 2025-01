Du côté des magistrats

Ieri in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario, l’Italia è stata testimone di una protesta eclatante che ha coinvolto i magistrati, un segnale chiaro di preoccupazione per le recenti mosse del governo nei confronti della giustizia. I giudici, con in testa le loro associazioni professionali, hanno voluto esprimere un forte dissenso contro l'ingerenza del potere esecutivo in un ambito che dovrebbe rimanere assolutamente autonomo e indipendente. La manifestazione, non solo simbolica ma anche di grande impatto, è stata l'occasione per sottolineare un aspetto fondamentale: la giustizia non può essere un’arma politica né un terreno di gioco per le manovre di governo.

La proposta di intervento del governo sulla giustizia, attraverso riforme che rischiano di minare l’autonomia del potere giudiziario, è una questione che non può passare inosservata. È dovere di ogni cittadino, e ancor di più delle istituzioni, difendere un principio essenziale della nostra democrazia: la separazione dei poteri. L’ingerenza politica nelle decisioni dei magistrati non solo mette a rischio l'equilibrio tra i poteri dello Stato, ma rischia di minare la fiducia dei cittadini nell’efficacia e nella giustizia dei procedimenti legali. Quando la politica entra a gamba tesa nelle questioni giudiziarie, si perde l’imparzialità che è il cuore stesso del diritto. Un giudice deve poter decidere in base alla legge, non alle pressioni esterne.

L’indipendenza della magistratura è un baluardo contro ogni forma di abuso di potere. Se la giustizia diventa il riflesso delle volontà politiche del momento, la nostra democrazia perde la sua linfa vitale. Ogni provvedimento che cerca di minare questa indipendenza rappresenta un pericolo per la libertà di ciascun cittadino e per il funzionamento stesso dello Stato di diritto. Le preoccupazioni espresse oggi dai magistrati, quindi, non sono solo legate a un interesse corporativo, ma sono una difesa di tutti noi, della nostra libertà e dei nostri diritti.

Il governo, che ha l’obbligo di rispettare la separazione dei poteri, non può ritenersi immune dalle critiche quando intraprende azioni che rischiano di compromettere la giustizia. Il tentativo di "mettere le mani" sulla magistratura non solo è un passo verso una deriva autoritaria, ma mina anche la credibilità delle istituzioni democratiche. È fondamentale che tutte le forze politiche comprendano che l’indipendenza della giustizia è una garanzia per il buon funzionamento della democrazia stessa.

In questa delicata fase, è necessario che i magistrati, insieme alla società civile, alzino la voce per difendere un principio inalienabile: la giustizia non può essere un bene manipolabile. La protesta di oggi è un appello alla responsabilità, affinché si preservi l’autonomia della giustizia e si restituisca al paese quella fiducia nelle istituzioni che oggi appare minata. In un momento storico come questo, è indispensabile che la politica ascolti, rispetti e sostenga l’autonomia della magistratura, e non cerchi di piegarla ai propri voleri. Solo così potremo davvero parlare di un sistema giuridico che tuteli i diritti di tutti, senza distinzioni di potere.

Dalla parte dei magistrati

Hier, à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire, l’Italie a été témoin d’une protestation éclatante impliquant les magistrats, un signe clair de préoccupation face aux récentes actions du gouvernement vis-à-vis de la justice. Les juges, à la tête de leurs associations professionnelles, ont exprimé un fort désaveu de l’ingérence du pouvoir exécutif dans un domaine qui devrait rester absolument autonome et indépendant. La manifestation, non seulement symbolique mais également de grande portée, a été l’occasion de souligner un aspect fondamental : la justice ne peut être une arme politique ni un terrain de jeu pour les manœuvres gouvernementales.