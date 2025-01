Aosta: In via Monte Vodice emergenza fognaria

Un disastro che si allarga, senza fine. L’emergenza fognaria in via Monte Vodice diventa sempre più grave, con il crollo della strada che si estende e i lavori che sembrano non finire mai. I residenti e i commercianti della zona sono ormai allo stremo, tra allagamenti, disagi e un’incertezza che mina ogni possibilità di normalità. La Fiera di Sant'Orso, a pochi giorni di distanza, si avvicina come una spada di Damocle, con l’amministrazione incapace di garantire soluzioni rapide.

L'Amministrazione comunale e la società SEV, che da inizio anno gestisce il servizio idrico, hanno comunicato che i recenti controlli sulla rete fognaria in via Monte Vodice, all'incrocio con via Monte Pasubio, hanno messo in luce una situazione ancora più grave di quanto inizialmente previsto. Il cedimento del terreno sotto la strada, provocato dalle acque fognarie, ha infatti causato una frattura più ampia, coinvolgendo anche un punto adiacente a quello già individuato, a nord del canale Mère des Rives. Questo ha determinato un ulteriore abbassamento della strada, rendendo necessario continuare con l'intervento in corso per riparare il danno e evitare rischi per le abitazioni e gli esercizi commerciali della zona.

Nonostante l'attivazione di un bypass della rete fognaria, sono stati segnalati allagamenti nelle cantine e nei depositi sotterranei degli edifici della zona degli scavi. Le autorità locali, in collaborazione con la SEV, hanno rassicurato i cittadini: eventuali danni saranno risarciti. Tuttavia, la complessità e l'estensione dei lavori non permetteranno di concludere il cantiere nei prossimi giorni, in concomitanza con la Fiera di Sant'Orso, che si terrà il 30 e 31 gennaio. La viabilità, già modificata da alcuni giorni, subirà ulteriori cambiamenti temporanei per garantire sia la sicurezza della manifestazione che la circolazione dei residenti e degli esercenti.

Fra le modifiche, si prevede che via Monte Solarolo diventi a doppio senso di circolazione, visto che piazza della Repubblica verrà chiusa per l'allestimento della fiera. Gli aggiornamenti ufficiali su queste variazioni saranno comunicati all'inizio della prossima settimana, dopo aver definito i dettagli con gli enti preposti alla sicurezza.