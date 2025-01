Ombres de peur

Le ombre di paura si allungano sempre di più, alimentate da un clima di incertezza e intolleranza che sta travolgendo il panorama politico internazionale. L'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca e le sue politiche xenofobe sono solo l'ultimo di una serie di eventi che sembrano segnare una regressione nei diritti umani e nelle conquiste sociali. Le sue dichiarazioni contro i migranti, la sua retorica divisiva e le politiche protezionistiche non fanno altro che esacerbare le disuguaglianze, mentre il mondo assiste, impotente, al progressivo isolamento degli Stati Uniti dalla comunità internazionale.

Questa spirale di odio e intolleranza non si ferma ai confini americani, ma si riflette anche in Europa, dove la politica della paura sembra prendere piede. Il caso della Meloni, che promuove politiche simili a quelle di Trump, è emblema di un movimento più ampio che sta cercando di ripristinare vecchie logiche nazionaliste, dimenticando i principi fondamentali di accoglienza e solidarietà. L’umanità sembra essere messa alla prova, e il rischio che si corre è quello di abbandonare i più vulnerabili in favore di un’ideologia che esalta la chiusura e l’egoismo.

l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, le preoccupazioni per i diritti umani e la solidarietà internazionale sono tornate al centro del dibattito globale. Le sue parole in merito alla migrazione e al commercio internazionale sono segni preoccupanti di un ritorno a politiche nazionaliste e protezionistiche che potrebbero isolare ulteriormente gli Stati Uniti dal resto del mondo. La sua promessa di erigere un muro al confine con il Messico e di espellere milioni di migranti irregolari rappresenta un attacco diretto ai diritti di chi cerca rifugio e sicurezza, creando un clima di paura e divisione.

Come ha sottolineato Papa Francesco durante un’intervista con Fabio Fazio, se fosse vero che Trump espellerà i migranti irregolari, sarebbe "una disgrazia". Il Pontefice ha aggiunto: “Fa pagare ai poveri disgraziati, che non hanno fatto nulla, il conto dello squilibrio. Così non si risolvono le cose.” Le parole di Bergoglio risuonano come un monito contro l'inumanità di politiche che trattano i migranti come colpevoli di crimini mai commessi, facendo pagare il prezzo delle disuguaglianze globali a chi è già vulnerabile.

In Italia, il clima di tensione e di chiusura sembra rispecchiarsi anche nelle politiche del governo Meloni, che si allinea con la retorica trumpiana, con dichiarazioni che spesso sembrano accentuare la paura nei confronti degli immigrati e delle minoranze. La sua politica sui migranti, la gestione dei diritti sociali e la posizione sui diritti delle donne rievocano alcuni degli aspetti più oscuri dell'agenda politica di Trump. L’approccio della Meloni, purtroppo, non si discosta da quello di altre figure populiste, incluse le dichiarazioni della Lega sulla “protezione” dei confini e sulle politiche di rifiuto della solidarietà internazionale.

Il rischio che si corre con l’arrivo di queste nuove forze politiche al potere è che i principi di accoglienza e di diritti universali vengano ridotti a slogan vuoti, incapaci di risolvere realmente le sfide globali. La chiusura dei porti e la negazione dei diritti ai migranti non fanno altro che aggravare le disuguaglianze, mentre l'umanità stessa viene messa in discussione da politiche che, come affermato dal Papa, "non risolvono le cose", ma semplicemente lasciano chi è già in difficoltà in una situazione ancora peggiore.

L’integrazione, la cooperazione internazionale e la solidarietà non sono soltanto valori morali, ma scelte politiche fondamentali per costruire un mondo più giusto. In questo senso, le posizioni di Trump e della Meloni appaiono non solo sbagliate, ma pericolose, poiché contribuiscono a esasperare un clima di divisione che mette a rischio il futuro della nostra società. La speranza, come ricordato dal Papa, è che l’umanità non si lasci sopraffare dall’egoismo e dalla paura, e che le politiche migratorie siano costruite sulla base dei principi di accoglienza e giustizia. Altrimenti, come avverte il Pontefice, le conseguenze saranno disastrose.

Ombre di paura

Les ombres de la peur s’allongent de plus en plus, alimentées par un climat d’incertitude et d’intolérance qui submerge le paysage politique international. L’élection de Donald Trump à la Maison Blanche et ses politiques xénophobes ne sont que la dernière manifestation d’une série d’événements qui semblent marquer un recul des droits humains et des acquis sociaux. Ses déclarations contre les migrants, sa rhétorique divisive et ses politiques protectionnistes ne font qu’exacerber les inégalités, tandis que le monde assiste, impuissant, à l’isolement progressif des États-Unis de la communauté internationale.

Cette spirale de haine et d’intolérance ne s’arrête pas aux frontières américaines, mais se reflète également en Europe, où la politique de la peur semble prendre de l’ampleur. Le cas de Meloni, qui promeut des politiques similaires à celles de Trump, est l’emblème d’un mouvement plus large qui cherche à restaurer de vieilles logiques nationalistes, oubliant les principes fondamentaux d’accueil et de solidarité. L’humanité semble être mise à l’épreuve, et le risque que nous courons est celui d’abandonner les plus vulnérables au profit d’une idéologie qui glorifie la fermeture et l’égoïsme.

Avec l’installation de Donald Trump à la Maison Blanche, les préoccupations concernant les droits humains et la solidarité internationale sont de retour au centre du débat mondial. Ses propos concernant la migration et le commerce international sont des signes inquiétants d’un retour à des politiques nationalistes et protectionnistes qui pourraient encore isoler davantage les États-Unis du reste du monde. Sa promesse de construire un mur à la frontière avec le Mexique et d’expulser des millions de migrants irréguliers constitue une attaque directe contre les droits de ceux qui cherchent refuge et sécurité, créant un climat de peur et de division.

Comme l’a souligné le pape François lors d’une interview avec Fabio Fazio, si Trump expulse les migrants irréguliers, ce serait "une catastrophe". Le Pape a ajouté : "Il fait payer aux pauvres malheureux, qui n’ont rien fait, le prix du déséquilibre. Ce n’est pas ainsi qu’on résout les problèmes." Les mots de Bergoglio résonnent comme un avertissement contre l’inhumanité des politiques qui traitent les migrants comme coupables de crimes qu’ils n’ont pas commis, faisant payer le prix des inégalités mondiales à ceux qui sont déjà vulnérables.

En Italie, le climat de tension et de fermeture semble également se refléter dans les politiques du gouvernement Meloni, qui s’aligne avec la rhétorique trumpienne, multipliant les déclarations qui accentuent la peur des immigrés et des minorités. Sa politique en matière de migration, de gestion des droits sociaux et de droits des femmes évoque certains des aspects les plus sombres de l’agenda politique de Trump. L’approche de Meloni, malheureusement, ne se distingue pas de celle d’autres figures populistes, y compris les déclarations de la Lega concernant la "protection" des frontières et les politiques de rejet de la solidarité internationale.

Le risque que nous courons avec l’arrivée de ces nouvelles forces politiques au pouvoir est celui de réduire les principes d’accueil et des droits universels à des slogans vides, incapables de résoudre réellement les défis mondiaux. La fermeture des ports et la négation des droits des migrants n’ont pour effet que d’aggraver les inégalités, tandis que l’humanité elle-même est remise en question par des politiques qui, comme l’a affirmé le Pape, "ne résolvent pas les problèmes", mais laissent simplement ceux qui sont déjà en difficulté dans une situation encore pire.

L’intégration, la coopération internationale et la solidarité ne sont pas seulement des valeurs morales, mais des choix politiques essentiels pour construire un monde plus juste. En ce sens, les positions de Trump et de Meloni ne sont pas seulement erronées, mais dangereuses, car elles contribuent à exacerber un climat de division qui met en péril l’avenir de notre société. L’espoir, comme l’a rappelé le Pape, est que l’humanité ne se laisse pas submerger par l’égoïsme et la peur, et que les politiques migratoires soient fondées sur les principes d’accueil et de justice. Sinon, comme l’avertit le Pape, les conséquences seront désastreuses.