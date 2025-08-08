Quand la politique se met au service du bien commun

C’è ancora qualcuno che, nella politica, non cerca una poltrona. C’è ancora chi alla tentazione del potere preferisce il profumo della terra e il rispetto di una comunità. Qualche giorno fa, a Nus, mi è capitato di incontrarne uno. Si chiama Camillo Rosset. È il fondatore, insieme alla sua famiglia, della Maison Rosset, agriturismo che è diventato un piccolo simbolo dell’accoglienza valdostana: calore umano, qualità autentica, radici profonde.

Ma Camillo Rosset non è solo un imprenditore agricolo. È anche sindaco di Nus, prestato alla politica — o forse, meglio dire, donato alla Comunità. Perché in lui c’è ancora quell’idea rara e antica che amministrare significhi prendersi cura, non prendere il potere.

Gli ho chiesto, un po’ provocatoriamente: "Ti candidi alle regionali?". La sua risposta è stata netta, senza tentennamenti, senza calcoli, senza furbizia:

“Ma come faccio a non continuare i progetti del mio comune? Sarebbe una scelta irresponsabile!”

E lì mi si è stretto qualcosa dentro. Perché in quella frase c’era tutto: l’amore per la propria gente, la responsabilità che pesa più dell’ambizione, la scelta di restare quando sarebbe più comodo partire.

In un’epoca in cui la politica viene troppo spesso vissuta come ascensore sociale, come scorciatoia per sistemarsi, queste parole risuonano come uno schiaffo morale. Un richiamo. Una lezione. Non urlata, non ostentata. Ma vissuta ogni giorno nei campi, tra le persone, negli uffici comunali, con i problemi veri, quelli che non finiscono sui titoli dei giornali.

Camillo ha scelto il dovere invece del prestigio, la continuità invece della carriera, l’umiltà invece della passerella. Ha scelto di non “bruciare” Nus per un seggio. Di non usare il Comune come trampolino, ma come responsabilità da onorare fino in fondo. E in questo gesto c’è qualcosa che dovrebbe far riflettere tutti. Anche — e soprattutto — quelli che si presentano come salvatori della patria, ma si muovono solo quando si aprono le liste.

Sì, la politica può ancora essere uno strumento di bene, di servizio, di ascolto. Ma solo se chi la fa ha il coraggio di non usarla per se stesso.

A chi si affanna a calcolare, a tessere trame, a saltare da un incarico all’altro come in un gioco di scacchi per garantirsi sempre una posizione, la scelta di Camillo Rosset dovrebbe togliere il sonno. Perché è lo specchio in cui si riflette la differenza tra chi serve e chi si serve.

E allora, sì, diciamolo forte: ci sono ancora amministratori che mettono davanti a tutto il bene comune. Che vivono la politica non come mestiere, ma come vocazione civile. Che sanno restare, quando sarebbe più facile andarsene.

A loro dobbiamo gratitudine. E forse anche un po’ di speranza.

Quando la politica si fa per il bene comune

Il existe encore des personnes qui ne font pas de la politique pour obtenir un siège ou un titre. Il existe encore des femmes et des hommes qui, face à la tentation du pouvoir, préfèrent rester fidèles à leur terre et à leur communauté. À Nus, j’en ai rencontré un : Camillo Rosset.

Avec sa famille, il a fondé la Maison Rosset, un agritourisme devenu une référence en Vallée d’Aoste. On y trouve l’accueil sincère, la qualité sans artifices, le goût des choses vraies. Mais Camillo n’est pas qu’un agriculteur ou un entrepreneur du terroir : il est aussi maire de Nus. Et surtout, il est un homme engagé, qui ne s’est jamais servi de la politique. Il s’est mis au service de sa commune, avec discrétion, constance et passion.

L’autre jour, je lui ai posé une question, un peu taquine : « Tu te présentes aux régionales ? ». Il m’a répondu, les yeux dans les yeux, avec une évidence bouleversante :

« Mais comment pourrais-je abandonner les projets de ma commune ? Ce serait irresponsable ! »

Pas d’hésitation, pas de stratégie. Juste une conviction profonde, presque naturelle. Ce sont des mots rares, dans une époque où la politique semble souvent réduite à une carrière personnelle. Ils m’ont touché, parce qu’ils rappellent que gouverner, c’est d’abord s’engager pour les autres, et pas pour soi.

Camillo aurait pu profiter de sa visibilité, tenter un saut vers une fonction plus haute. Mais il a choisi de rester, parce que les chantiers sont encore là, les gens comptent sur lui, et la loyauté à son territoire passe avant l’ambition personnelle.

Dans un monde politique rempli de calculs, de compromis et d’opportunismes, ce genre de réponse devrait faire rougir certains élus. Tous ceux qui se réveillent soudain à l’approche des élections, qui changent de veste selon le vent, qui traitent les institutions comme une carrière à dérouler.

Oui, il existe encore des élus qui croient au sens du mot servir. Qui vivent leur mandat comme un engagement sincère, quotidien, exigeant. Ce sont ceux-là qui méritent notre confiance. Et peut-être aussi notre admiration.

À ceux qui manigancent pour rester en place, à ceux qui confondent politique et stratégie de placement, le choix de Camillo Rosset lance un défi moral : celui de l’intégrité, de la responsabilité et de l’amour du bien commun.