Qu’est-ce que l’accueil ?

L’11 agosto, in piena stagione turistica, quando la Valle d’Aosta si vanta della sua capacità di accogliere ospiti da ogni angolo del mondo, si è consumato un episodio che mette in ginocchio quella stessa immagine patinata. Un cittadino parigino con disabilità, reduce da un’impresa alpinistica al Breithorn – sì, proprio uno di quegli “alpinisti insuperabili” che sfidano le montagne e la vita – si è ritrovato a dormire in auto. Perché? Perché l’hotel di Valtournenche dove alloggiava aveva deciso, senza alcuna pietà né organizzazione, di chiudere le porte senza preavviso, senza una portineria notturna, senza consegnargli chiavi o codici di accesso, senza nemmeno rispondere al telefono.

Sembra assurdo, ma è accaduto davvero. Nessuna assistenza, nessun presidio, nessuna minima attenzione a una persona con fragilità. Solo un silenzio sordo, che pesa come un macigno sulle spalle di chi aveva solo bisogno di dormire.

E’ pur vero che una rondine non fa primavera ma è altrettanto vero che la mela marcia contribuisce a far marcire l’intera cesta.

Ora, chiediamoci: se questa è la “famosa” accoglienza valdostana, qual è allora il suo significato? Un parcheggio per disabili abbandonati fuori da un hotel? Una serata di ordinaria indifferenza? Un messaggio chiaro che dice “qui non sei benvenuto”?

Non è bastato il disagio di dover trascorrere la notte in macchina, vicino alla sedia a rotelle, nella solitudine e nell’umiliazione. Nemmeno la proposta di contattare la polizia – cosa che il diretto interessato ha rifiutato per non trasformare un episodio già grave in un caso ancora più complesso – ha scosso le coscienze di chi avrebbe dovuto essere responsabile.

Mi rivolgo senza mezzi termini all’Associazione Valdostana Albergatori, alla sindaca di Valtournenche e all’assessore regionale al turismo: L’accoglienza non è solo una parola da inserire nei dépliant promozionali o un bollino da esibire. È un impegno concreto, fatto di rispetto, cura, organizzazione e inclusione.

Se vogliamo davvero promuovere la Valle d’Aosta come meta turistica d’eccellenza, dobbiamo pretendere standard chiari e rigidi per tutte le strutture ricettive. Nessuno può permettersi di lasciare fuori una persona, specie se disabile, senza alcuna possibilità di accesso o assistenza. Questo episodio è un campanello d’allarme che non può e non deve essere ignorato.

Un gesto simbolico come non far pagare la notte non basta, non serve a coprire il vuoto morale e organizzativo che ha lasciato questa vicenda. Serve un cambio radicale di mentalità e di gestione. Serve che chi rappresenta il turismo e l’ospitalità in Valle d’Aosta si prenda le proprie responsabilità e agisca subito, con trasparenza e concretezza.

L’accoglienza vera è quella che non abbandona, che non ignora, che sa guardare oltre il proprio interesse economico per mettere al centro la persona, con tutte le sue fragilità e i suoi diritti. Se questa parola deve avere ancora un senso, deve iniziare da qui.

L’accoglienza cos’è?

Le 11 août, en pleine saison touristique, alors que la Vallée d’Aoste se targue de sa capacité à accueillir des visiteurs venus des quatre coins du monde, un épisode est venu fracasser cette image lisse et soigneusement construite. Un citoyen parisien en situation de handicap, de retour d’une ascension au Breithorn – oui, justement l’un de ces « alpinistes insurpassables » qui défient les montagnes et la vie – s’est retrouvé contraint de passer la nuit dans sa voiture. Pourquoi ? Parce que l’hôtel de Valtournenche où il logeait avait décidé, sans aucune pitié ni organisation, de fermer ses portes sans avertissement, sans portier de nuit, sans lui remettre de clés ou de codes d’accès, et même sans répondre au téléphone.

Cela paraît absurde, mais c’est bien réel. Aucune assistance, aucun service de garde, aucune attention minimale portée à une personne vulnérable. Juste un silence assourdissant, qui pèse comme une pierre sur les épaules de celui qui avait simplement besoin de dormir.

Il est vrai qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, mais il est tout aussi vrai qu’une pomme pourrie finit par gâter tout le panier.

Alors, demandons-nous : si telle est la « fameuse » hospitalité valdôtaine, qu’en est-il véritablement de sa signification ? Un parking pour handicapés abandonné devant un hôtel ? Une soirée d’indifférence ordinaire ? Un message clair qui dit « ici, tu n’es pas le bienvenu » ?

Le simple fait d’avoir dû passer la nuit dans sa voiture, près de son fauteuil roulant, dans la solitude et l’humiliation, ne suffisait pas. Même la proposition de contacter la police – refusée par l’intéressé pour ne pas transformer un épisode déjà grave en un casse-tête encore plus compliqué – n’a pas ébranlé la conscience de ceux qui auraient dû assumer leurs responsabilités.

Je m’adresse sans détours à l’Association valdôtaine des hôteliers, à la mairesse de Valtournenche et à l’assesseur régional au tourisme : l’accueil n’est pas qu’un mot à inscrire dans les brochures promotionnelles ou un label à exhiber. C’est un engagement concret, fondé sur le respect, le soin, l’organisation et l’inclusion.

Si nous voulons vraiment promouvoir la Vallée d’Aoste comme une destination touristique d’excellence, nous devons exiger des normes claires et strictes pour toutes les structures d’accueil. Personne ne peut se permettre de laisser dehors une personne, surtout si elle est handicapée, sans aucune possibilité d’accès ou d’assistance. Cet épisode est un signal d’alarme qu’on ne peut et ne doit pas ignorer.

Un geste symbolique comme celui de ne pas facturer la nuit ne suffit pas, il ne peut compenser le vide moral et organisationnel laissé par cette affaire. Il faut un changement radical de mentalité et de gestion. Il faut que ceux qui représentent le tourisme et l’hospitalité en Vallée d’Aoste prennent leurs responsabilités et agissent immédiatement, avec transparence et détermination.

Le véritable accueil est celui qui n’abandonne pas, qui ne ferme pas les yeux, qui sait aller au-delà de ses seuls intérêts économiques pour placer la personne, avec toutes ses fragilités et ses droits, au centre. Si ce mot doit encore avoir un sens, c’est à partir d’ici qu’il doit commencer.