Chats et chrétiens

Una Tac a un gatto, un’inchiesta, liste d’attesa infinite per i pazienti in carne ed ossa. In Valle d’Aosta la cronaca supera l’allegoria: qui i gatti passano, i cristiani aspettano.

In qualsiasi altro Paese europeo una storia del genere l’avrebbe scritta uno sceneggiatore con senso dell’umorismo nero. Qui no: qui succede davvero. E finisce pure in tribunale. Il 27 gennaio si aprirà l’udienza preliminare per la vicenda della gatta Athena — sì, ha anche un nome mitologico — sottoposta a Tac e drenaggio all’ospedale Parini, struttura pubblica, macchinari pubblici, personale pubblico, pazienti pubblici. Pubblici quelli che aspettano.

A giudizio dovranno comparire il proprietario della micia, Gianluca Fanelli, radiologo interventista, marito della senatrice leghista Nicoletta Spelgatti; il primario di Radiologia Massimiliano Natrella; e la tecnica di laboratorio Giulia Sammaritani. Le accuse: indebita destinazione di cose, esercizio abusivo della professione veterinaria, favoreggiamento. Quasi un bestiario penale. Chiesta invece l’archiviazione per una quarta indagata.

I fatti: 20 gennaio, Athena cade e si ferisce. Fanelli — comprensibilmente affezionato — la porta a fare una Tac. Non in una clinica veterinaria, non in un ambulatorio privato: nel reparto di radiologia del Parini. Il giorno dopo, drenaggio. Secondo gli inquirenti: nessuna traccia nei sistemi, registrazioni cancellate. Come certe pratiche che si smarriscono negli uffici, ma più felpate.

E mentre accade tutto questo?

Accade che i “cristiani”, quelli di cui si parla ogni giorno, quelli che AostaCronaca racconta a cadenza quasi sacramentale, aspettano mesi — a volte anni — per un esame diagnostico. Accade che per prenotare una Tac devi passare attraverso un labirinto telefonico degno di un romanzo distopico. Accade che la sanità pubblica arranca, e se osi lamentarti ti senti dire che devi capire, essere paziente, portare pazienza, diventare la pazienza, e magari sperare di non ammalarti nell’attesa.

Accade anche che l'assenteismo all'USL sfiori oltre il 50% della forza lavoro in alcuni reparti, rendering la parola “forza” un concetto teorico, come il teletrasporto. E allora anche garantire i turni, i servizi, le urgenze diventa uno sforzo titanico: quasi mitologico, come Athena.

Tutto questo ha un sapore amaro. Perché la storia della gatta non è solo un’anomalia: è un simbolo. L’emblema di una sanità che, tra carenze e opacità, sembra aver smarrito il senso della misura. Un gesto di amore personale trasformato in una questione pubblica, perché pubblici sono i mezzi, e pubblica è la fiducia riposta nel sistema sanitario.

E finché in questo sistema un animale può scavalcare — metaforicamente o letteralmente — i pazienti umani, significa che c’è un problema. Che la percezione di cosa sia giusto si è incrinata. Che il confine tra sensibilità individuale e abuso di un ruolo pubblico si fa sottilissimo, come i lunghi baffi della protagonista felina.

Nessuno sostiene che non si debba voler bene ai propri animali. Ma qui la domanda è un’altra, semplice, brutale, inevitabile: perché per una gatta si è trovato un varco, un macchinario, un tempo, un primario, mentre per un cristiano si apre — se va bene — un’agenda con appuntamento tra sei mesi?

L’udienza del 27 gennaio non giudicherà solo tre persone. Sarà giudicato un clima, un sistema, un modo di intendere il servizio pubblico. E chissà: forse, per una volta, qualcuno si chiederà se i gatti debbano davvero correre più veloci dei cristiani su una lista d’attesa.

Finché la risposta resterà sospesa, rimarremo qui: con le cronache, con le denunce, con il Parini al centro di ogni discussione. E con una sensazione sgradevole: che in Valle d’Aosta non tutti sono uguali. C’è chi entra, chi aspetta e chi — beato lui — atterra sempre in piedi. Anche quando cade.

Chats et chrétiens

Un scanner pour un chat, une enquête judiciaire, et des patients en chair et en os qui patientent jusqu’à la fossilisation. En Vallée d’Aoste, la chronique dépasse la fable: ici les chats passent, les chrétiens attendent.

Dans n’importe quel autre coin civilisé d’Europe, ce serait le pitch d’un scénariste amateur de mauvais goût. Ici, pas besoin d’imaginer: ça se passe, en vrai, et ça finit (devinez où?) au tribunal. Le 27 janvier s’ouvrira l’audience préliminaire dans l’affaire de la chatte Athena — oui, comme la déesse, rien que ça — passée au scanner et drainée à l’hôpital Parini. Hôpital public, machines publiques, personnel public, patients publics. Publics, ceux qui poireautent.

À la barre devront défiler: le propriétaire de la minette, Gianluca Fanelli, radiologue interventionnel, accessoirement époux d’une sénatrice de la Lega; le chef du service radiologie Massimiliano Natrella; et la technicienne Giulia Sammaritani. Les charges: détournement de matériel, exercice abusif de la médecine vétérinaire, et – cerise sur la litière – complicité. On frôle le bestiaire pénal. Une quatrième mis en cause pourrait être classée sans suite.

Les faits: 20 janvier, Athena tombe. Elle se blesse. Fanelli — félinophile compréhensible — l’emmène passer un scanner. Pas dans une clinique vétérinaire, pas chez un privé: au Parini. Le lendemain, drainage. Selon les enquêteurs: aucune trace dans les systèmes. Comme certains dossiers qui disparaissent, mais en plus discret, version patte de velours.

Et pendant ce temps?

Pendant ce temps les “chrétiens”, ceux dont on parle dans les journaux avec la régularité d’une messe basse, attendent des mois — parfois des années — pour un examen. Pour obtenir un rendez-vous, il faut traverser un labyrinthe téléphonique qui ferait passer Kafka pour un optimiste. Et si par malheur vous râlez, on vous explique qu’il faut comprendre, patienter, être patient, devenir la patience incarnée, et éviter surtout de tomber malade avant votre tour.

Ajoutez à cela un absentéisme qui dépasse les 50% dans certains services de l’USL, rendant le mot “force” dans “force de travail” aussi théorique que la téléportation. Très vite, garantir les urgences relève de l’exploit mythologique — digne d'Athéna, justement.

Cette histoire a un arrière-goût amer. Car le cas du chat n’est pas une anomalie: c’est un symbole. Le totem d’une santé publique qui, entre pénuries et opacités, semble avoir perdu la boussole. Un geste d’amour devenu affaire publique car publics sont les moyens — et publique, surtout, la confiance qu’on met dans ce système.

Tant que dans ce système, un animal peut doubler — métaphoriquement ou littéralement — un patient humain, c’est qu’il y a un problème. Que la notion du juste s’est fissurée. Que la frontière entre compassion privée et abus d’un rôle public est devenue fine, très fine — comme les moustaches de l’héroïne.

Personne ne dit qu’on ne doit pas aimer son animal. Mais la question est brutale, simple et inévitable: comment se fait-il qu’on ait trouvé du temps, une machine, un chef de service pour une chatte, alors qu’un chrétien décroche — avec de la chance — un rendez-vous dans six mois?

Le 27 janvier, il ne s’agira pas seulement de juger trois personnes. C’est une ambiance qu’on jugera, un système, une idée de service public. Et peut-être — rêvons un peu — quelqu’un se demandera si les chats doivent vraiment courir plus vite que les chrétiens sur les listes d’attente.

En attendant la réponse, nous resterons là: avec les chroniques, les plaintes, le Parini sur toutes les lèvres. Et ce sentiment désagréable qu’en Vallée d’Aoste, tout le monde n’est pas égal: il y a ceux qui entrent, ceux qui attendent, et ceux — sacrés veinards — qui retombent toujours sur leurs pattes. Même quand ils tombent.