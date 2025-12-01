L’Avent politique

Una stagione d’attesa che chiama la Valle d’Aosta a scegliere se attendere in silenzio… o svegliarsi davvero.

L’Avvento — quello vero, quello liturgico — è un tempo fatto di attesa, di speranza e di conversione. È il periodo in cui i cristiani ricordano la prima venuta di Gesù Cristo sulla Terra e, allo stesso tempo, si preparano alla sua venuta finale. L’Avvento è proprio questo: un tempo sospeso, che invita a guardare oltre il presente, a interrogarsi, a cambiare rotta. È un invito a smettere di dormire e rialzare lo sguardo.

Ecco, mi verrebbe da dire che anche la nostra Petite Patrie è entrata in un suo personalissimo Avvento. Non liturgico, certo. Ma politico sì, eccome. Un Avvento fatto di attese, promesse, ripensamenti, sospiri e riformulazioni. Un Avvento in cui si parla molto e si agisce poco, dove le luci si accendono sugli alberi ma quelle dei riflettori politici sembrano sempre un po’ troppo soffuse, forse per evitare che si veda davvero come stanno le cose.

Siamo alle porte di una stagione che dovrebbe portare rinnovamento, responsabilità, maturità istituzionale. E invece? Da anni aspettiamo che la politica valdostana cambi passo: che passi dalle parole ai fatti, dai giochi di corridoio al confronto serio, dalle trattative tra gruppetti rissosi alle decisioni per la comunità. Aspettiamo che qualcuno si ricordi che la Valle d’Aosta non è un tabellone da Risiko dove piazzare carrarmatini-partito per presidiare la prossima poltrona disponibile.

L’Avvento, nella tradizione cristiana, è il tempo del preparare la via. E allora la domanda sorge spontanea: chi la sta preparando, qui da noi? Chi sta davvero lavorando per una politica più responsabile, più consapevole delle esigenze reali dei valdostani? Chi sta ascoltando, osservando, mettendo in discussione i propri limiti? E chi invece sta lucidando la propria sedia in attesa che arrivi il 28 settembre, convinto che basti sopravvivere fino al giorno delle urne per meritarsi un posto in prima fila?

La verità è che la politica valdostana è di nuovo davanti a un bivio. Può scegliere la strada della conversione — in senso politico, civile, etico — oppure può continuare nella sua routine, fatta di alleanze che durano una stagione, di visioni che cambiano con il meteo, di proclami pieni di parole ma vuoti di contenuti. Può decidere di incarnare quella speranza che l’Avvento suggerisce, o continuare con il solito calendario dell’attesa passiva: attendere che gli altri sbaglino, attendere che la situazione si risolva da sola, attendere che i valdostani dimentichino.

Ma i valdostani, questa volta, non dimenticano più. Perché la crisi della sanità, l’incertezza del lavoro, la qualità della scuola, il costo della vita, la gestione del territorio, non sono concetti astratti: sono la quotidianità. E una politica che non sa dare risposte è una politica che non risponde al suo mandato.

L’Avvento è anche tempo di speranza. Ma non di una speranza ingenua. Quella che serve qui è una speranza attenta, lucida, attiva: la speranza di cittadini che finalmente si aspettano qualcosa in più da chi li rappresenta. La speranza che la politica torni a essere servizio e non autoconservazione. Che torni ad avere una direzione e non solo un calendario da rispettare.

E allora benvenuti nell’Avvento politico valdostano. Un tempo che potrebbe portarci a un rinnovamento vero… o a un’altra stagione di promesse non mantenute. Dipenderà da noi. Dipenderà da loro. Dipenderà da quanto la nostra Petite Patrie avrà il coraggio di guardarsi allo specchio e di riconoscere che sì, forse è tempo davvero di preparare la via.

Perché il Natale, volendo, arriva sempre. La buona politica invece no: bisogna costruirla. E l’attesa, questa volta, non può essere infinita.

L’Avent — le vrai, le liturgique — c’est ce moment de l’année où on attend, on espère, on se dit qu’on pourrait même se convertir à quelque chose de mieux. Les chrétiens y célèbrent la première venue du Christ sur Terre et préparent la suivante, celle de la “révision finale”. En gros : un temps suspendu où on devrait arrêter de ronfler et lever enfin les yeux du sol.

Eh bien, figurez-vous que notre Petite Patrie aussi s’est offert son Avent personnel. Pas un Avent spirituel — faut pas pousser — mais un Avent politique pur jus. Un Avent fait d’attentes, de promesses recyclées, de soupirs interminables, de pirouettes dialettiche et de phrases qui brillent plus que les actes. Pendant que les guirlandes scintillent, les projecteurs de la politique, eux, semblent réglés sur “lumière tamisée”, histoire de ne pas trop révéler le désordre derrière le décor.

On entre dans une saison qui devrait sentir le renouveau, la responsabilité, la maturité institutionnelle. Et au lieu de ça ? Depuis des années, on attend que la politique valdôtaine change de rythme : qu’elle passe enfin du bavardage à l’action, des couloirs aux idées, des petits calculs de couloirs aux décisions pour la communauté. On attend que quelqu’un se souvienne que la Vallée d’Aoste n’est pas un plateau de Risk où poser ses petits blindés-parti en attendant la prochaine chaise encore chaude.

Dans la tradition chrétienne, l’Avent sert à « préparer le chemin ». Alors posons la question franchement : qui prépare quoi, ici ? Qui bosse vraiment pour une politique plus responsable, plus consciente des besoins des Valdôtains ? Qui écoute, qui observe, qui se remet en question ? Et qui, au contraire, passe son temps à polir sa chaise en attendant le 28 septembre, persuadé qu’il suffit de survivre jusqu’aux urnes pour s’acheter une place au premier rang ?

La vérité, c’est que la politique valdôtaine se retrouve encore une fois à un carrefour. Elle peut choisir la conversion — politique, civile, éthique — ou elle peut continuer tout droit sur la route du “comme d’habitude”, avec ses alliances d’une saison, ses visions météo-dépendantes et ses discours gonflés d’air chaud mais vides de substance. Elle peut incarner l’espérance que l’Avent inspire… ou ressortir le vieux calendrier de l’attente passive : attendre que les autres se plantent, attendre que ça s’arrange tout seul, attendre que les Valdôtains oublient.

Sauf que, cette fois, les Valdôtains n’oublient plus. Parce que la crise de la santé, l’incertitude du travail, la qualité de l’école, le coût de la vie, la gestion du territoire… tout ça, ce n’est pas de la théorie : c’est leur quotidien. Et une politique incapable de répondre, c’est une politique qui ne fait plus son boulot.

L’Avent est aussi un temps d’espérance. Mais pas d’une espérance molle. Ici, il faut une espérance éveillée, lucide, exigeante : celle de citoyens qui attendent enfin quelque chose de mieux de ceux qui les représentent. L’espérance que la politique redevienne un service plutôt qu’un système d’autoconservation. Qu’elle retrouve une direction, pas seulement un calendrier.

Alors bienvenue dans l’Avent politique valdôtain. Une saison qui pourrait apporter un vrai renouveau… ou une nouvelle fournée de promesses avariées. Tout dépendra de nous. D’eux. Et du courage que notre Petite Patrie aura de se regarder dans la glace et d’admettre que oui, peut-être qu’il serait temps — vraiment — de préparer le chemin.

Parce que Noël, lui, finit toujours par arriver. La bonne politique, non. Ça, il faut la bâtir. Et cette fois, l’attente ne peut plus durer éternellement.