Le sac à dos des fainéants

Li vedo già, belli in fila come il primo giorno di scuola, con lo zainetto nuovo di zecca sulle spalle. Solo che dentro non ci sono libri, appunti e matite… ma promesse riciclate, buoni propositi scaduti e qualche slogan in saldo. È il “corredo” dei futuri legislatori regionali e amministratori comunali: lo zainetto dei fannulloni. Leggero in contenuti, pesante per il contribuente.

Ma attenzione, questa volta non sono solo mie parole: sono richieste, speranze, insistentemente segnalate dai lettori che mi scrivono, parlano, si confrontano ogni giorno. I cittadini non vogliono più balletti o promesse fatte per campagna elettorale, vogliono fatti concreti, impegni chiari su problemi reali. Ecco cosa chiedono, e io ve lo riporto con tutta la forza che merita.

Interramento ferrovia

La prima richiesta che arriva forte e chiara è: “Basta parole, vogliamo vedere cantieri e ruspe”. Il muro che taglia in due Aosta è diventato una ferita aperta, una ferita che soffoca mobilità e sviluppo urbano. Non è più tempo di rendering e slide; è tempo di scavi, decisioni e risultati.

Oneri di sistema

Un altro grido arriva da chi paga bollette salate senza un ritorno vero: “Otto anni di mancati interventi sugli oneri di sistema sono troppi!” La rabbia è palpabile, perché famiglia e imprese valdostane continuano a sostenere costi che potrebbero essere ridotti se i nostri rappresentanti avessero il coraggio di negoziare davvero con Roma.

Elezioni regionali e numero dei consiglieri

La gente chiede a gran voce una riduzione del numero dei consiglieri regionali. Sanno bene che la politica non può continuare a ingolfare la macchina amministrativa, soprattutto quando le decisioni spesso tardano o sono inutili. La riforma è urgente, ma rischia di rimanere parola vuota se non si metterà mano con decisione e senza tentennamenti.

Amministrazioni comunali e riunificazioni

Infine, la voce più critica arriva da chi vive i comuni ogni giorno: “Troppi enti inutili, troppi sprechi, troppe poltrone distribuite a parenti e amici.” I lettori sono stanchi di pagare costi enormi per amministrazioni ridotte a uffici di burocrazia, e chiedono riunificazioni vere, snellimento e soprattutto una politica che metta fine al clientelismo e alle logiche di potere localistiche.

Il segnale che i cittadini aspettano

Questi non sono sogni o elucubrazioni politiche, ma le richieste concrete che arrivano dalla Valle d’Aosta reale, quella che lavora, paga tasse, e vuole vedere cambiamenti veri.

Se i prossimi eletti non metteranno nello zainetto queste priorità, allora sarà davvero difficile credere che la politica valdostana abbia intenzione di cambiare passo. E sappiamo tutti quanto questo “zainetto dei fannulloni” possa pesare, alla fine, sulle nostre spalle e sul nostro portafoglio.

Lo zainetto dei fannulloni

Je les vois déjà, bien alignés comme le premier jour d’école, avec leur sac à dos flambant neuf sur les épaules. Sauf qu’à l’intérieur, il n’y a ni livres, ni cahiers, ni crayons… mais des promesses recyclées, des bons mots périmés et quelques slogans en solde. C’est le « matériel » des futurs législateurs régionaux et des administrateurs communaux : le sac à dos des fainéants. Léger en contenu, lourd pour le contribuable.

Mais attention, cette fois ce ne sont pas seulement mes mots : ce sont des demandes, des espoirs, insistent mes lecteurs qui m’écrivent, parlent et débattent chaque jour. Les citoyens n’en peuvent plus des discours vides ou des promesses électorales, ils veulent des faits concrets, des engagements clairs sur des problèmes réels. Voici ce qu’ils demandent, et je vous le rapporte avec toute la force qu’il mérite.

Enterrement du chemin de fer

La première demande arrive fort et claire : « Assez de paroles, on veut voir les chantiers et les pelleteuses. » Le mur qui divise Aoste est devenu une blessure ouverte, une blessure qui étouffe la mobilité et le développement urbain. Il n’est plus temps de faire des rendus graphiques et des présentations ; il est temps de creuser, de décider et de réaliser.

Charges de système

Un autre cri vient de ceux qui paient des factures salées sans réel retour : « Huit ans d’absence d’interventions sur les charges de système, c’est trop ! » La colère est palpable, car les familles et les entreprises valdôtaines continuent de supporter des coûts qui pourraient être réduits si nos représentants avaient le courage de négocier vraiment avec Rome.

Élections régionales et nombre de conseillers

Le peuple demande à grands cris une réduction du nombre de conseillers régionaux. Ils savent bien que la politique ne peut pas continuer à engorger la machine administrative, surtout quand les décisions prennent du retard ou sont inutiles. La réforme est urgente, mais risque de rester un mot vide si on ne s’y attaque pas avec détermination et sans hésitation.

Administrations communales et regroupements

Enfin, la voix la plus critique vient de ceux qui vivent les communes au quotidien : « Trop d’entités inutiles, trop de gaspillages, trop de fauteuils distribués à la famille et aux amis. » Les lecteurs en ont assez de payer des coûts énormes pour des administrations réduites à des bureaux bureaucratiques, et demandent de véritables regroupements, une simplification et surtout une politique qui mette fin au clientélisme et aux logiques de pouvoir locales.

Le signal attendu par les citoyens

Ce ne sont pas des rêves ou des élucubrations politiques, mais des demandes concrètes qui viennent de la vraie Vallée d’Aoste, celle qui travaille, paie des impôts, et veut voir de vrais changements.

Si les prochains élus ne mettent pas ces priorités dans leur sac à dos, il sera vraiment difficile de croire que la politique valdôtaine ait l’intention de changer de rythme. Et nous savons tous à quel point ce « sac à dos des fainéants » peut peser, à la fin, sur nos épaules et notre portefeuille.