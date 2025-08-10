Droits et devoirs

Domenica 10 agosto 2025, i Valdostani sono chiamati a un appuntamento che, pur nella sua semplicità, racchiude un significato profondo per il nostro futuro politico: il referendum confermativo sulla nuova legge elettorale regionale. Non è mai stato facile decidere su questioni di questo tipo, ma è importante che, al di là di come ognuno di noi sceglierà di esprimersi, ci si rechi comunque alle urne. Perché il voto non è solo un diritto: è un dovere.

Questa consultazione rappresenta una delle occasioni in cui i cittadini devono farsi sentire, a prescindere dalla propria posizione. È un dovere civico, tanto quanto è un diritto inalienabile. In un’epoca in cui si parla tanto di partecipazione e coinvolgimento, non possiamo permetterci di rimanere indifferenti. Non importa che si sbarrino il “Sì” o il “No”, ma è fondamentale che la comunità valdostana dimostri di essere consapevole e pronta a confrontarsi con il proprio futuro politico. Dopotutto, ogni voto che viene espresso è un passo verso una società più consapevole e matura.

La politica, da parte sua, ha l’obbligo di governare nel migliore dei modi, di rispettare gli interessi della collettività e di dare risposte concrete alle esigenze della comunità. Ma, troppo spesso, invece di dare il buon esempio, la politica si preoccupa più degli equilibri interni e delle proprie convenienze, trascurando il bene comune. Il caso della legge elettorale regionale ne è un esempio lampante. Da una parte, abbiamo una proposta che, pur con tutte le sue imperfezioni, offre una certa modernità e tentativi di adeguamento alle esigenze di parità di genere; dall’altra, però, non possiamo non notare che è stata frutto di un lungo compromesso, alimentato da forze politiche che, pur avendo promosso la nuova legge, hanno fatto di tutto per evitare una vera e propria riforma in grado di rendere la nostra legge elettorale più efficiente e lungimirante.

È proprio questa contraddizione che merita una riflessione profonda. Le stesse forze politiche che, anni fa, non sono riuscite a dotare la Valle d’Aosta di una legge elettorale moderna e capace di rispondere alle sfide del futuro, ora ci chiedono di confermare una proposta che, pur con tutte le sue lacune, rappresenta un passo in avanti. Questo non deve portarci a una rinuncia, ma a una presa di coscienza: la politica, in fondo, è fatta di scelte, talvolta difficili, talvolta imperfette. La nuova legge elettorale, pur non essendo la soluzione ideale, può comunque essere una base di partenza su cui costruire qualcosa di meglio.

Il referendum che ci troviamo a votare non è solo una verifica del nostro orientamento politico, ma un'opportunità per capire come la politica valdostana intende confrontarsi con le sfide future. E qui sta la vera importanza: non si tratta di una questione secondaria. Si tratta di un’opportunità per riaffermare il nostro diritto di essere coinvolti nelle decisioni che plasmano la nostra realtà e, allo stesso tempo, di esigere una politica che sappia fare di più e meglio per la nostra regione.

In conclusione, il voto di oggi non è solo una questione di preferenze, ma un atto di responsabilità, un impegno per la nostra comunità. Che sia per il “Sì” o per il “No”, il nostro dovere è esserci, partecipare, e dare il nostro contributo al miglioramento di un sistema che, pur con le sue carenze, merita di essere ripensato. Perché, alla fine, diritti e doveri vanno di pari passo: non possiamo godere dei diritti senza essere pronti a far valere i nostri doveri.

Diritti e doveri

Dimanche 10 août 2025, les Valdôtains sont appelés à un rendez-vous qui, malgré sa simplicité, porte en lui une signification profonde pour notre avenir politique : le référendum confirmatif sur la nouvelle loi électorale régionale. Il n’a jamais été facile de se prononcer sur ce type de question, mais il est essentiel que, quelle que soit la manière dont chacun choisira de voter, nous allions tous aux urnes. Car le vote n’est pas seulement un droit : c’est aussi un devoir.

Cette consultation est l’une de ces occasions où les citoyens doivent se faire entendre, quelle que soit leur position. C’est un devoir civique tout autant qu’un droit inaliénable. À une époque où l’on parle beaucoup de participation et d’engagement, nous ne pouvons pas nous permettre de rester indifférents. Peu importe que l’on coche le « Oui » ou le « Non » : il est fondamental que la communauté valdôtaine montre qu’elle est consciente et prête à se confronter à son avenir politique. Après tout, chaque vote exprimé est un pas vers une société plus lucide et plus mûre.

La politique, quant à elle, a l’obligation de gouverner du mieux possible, de respecter l’intérêt général et d’apporter des réponses concrètes aux besoins de la collectivité. Trop souvent pourtant, au lieu de montrer l’exemple, elle se préoccupe davantage des équilibres internes et de ses propres intérêts, au détriment du bien commun. L’affaire de la loi électorale régionale en est une illustration claire. D’un côté, nous avons un texte qui, malgré ses imperfections, introduit une certaine modernité et tente de répondre aux exigences de parité entre les sexes ; de l’autre, force est de constater qu’il est le produit d’un long compromis, porté par des forces politiques qui, tout en le promouvant, ont tout fait pour éviter une réforme véritablement ambitieuse et tournée vers l’avenir.

Cette contradiction mérite réflexion. Les mêmes forces politiques qui, il y a quelques années, n’ont pas su doter la Vallée d’Aoste d’une loi électorale moderne et adaptée aux défis futurs, nous demandent aujourd’hui de confirmer une proposition qui, avec toutes ses limites, constitue néanmoins un pas en avant. Cela ne doit pas nous amener à renoncer, mais à prendre conscience que la politique est faite de choix, parfois difficiles, parfois imparfaits. La nouvelle loi, bien qu’elle ne soit pas la solution idéale, peut servir de base à quelque chose de meilleur.

Le référendum auquel nous sommes appelés ne se limite pas à vérifier notre orientation politique : il est aussi l’occasion de comprendre comment la politique valdôtaine entend affronter les défis à venir. Et c’est là que réside l’enjeu véritable : il ne s’agit pas d’un sujet secondaire, mais d’un moment pour réaffirmer notre droit d’être associés aux décisions qui façonnent notre réalité et, en même temps, d’exiger une politique capable de faire davantage et mieux pour notre région.

En conclusion, le vote de ce dimanche n’est pas qu’une affaire de préférences : c’est un acte de responsabilité, un engagement envers notre communauté. Que l’on vote « Oui » ou « Non », notre devoir est d’être présents, de participer et d’apporter notre contribution à l’amélioration d’un système qui, malgré ses failles, mérite d’être repensé. Car, au bout du compte, droits et devoirs vont de pair : on ne peut jouir des premiers sans être prêts à assumer les seconds.