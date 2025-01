Maison des Artistes di Bard: una nuova era per la cultura valdostana con la compagnia Palinodie

La compagnia teatrale valdostana Palinodie ha ricevuto l'incarico di gestire la Maison des Artistes di Bard (MAB), un'importante realtà culturale che si inserisce nel progetto transfrontaliero TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato nell'ambito del programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra 2021-2027.

Questo progetto ha l’obiettivo di promuovere la cultura attraverso un programma residenziale innovativo dedicato alla ricerca e alla creazione artistica, con un focus particolare sulle arti performative. Il programma si prefigge di sostenere le nuove espressioni del teatro, della danza, della musica e delle arti interdisciplinari, mantenendo al contempo un legame profondo con il territorio locale e un respiro nazionale e internazionale.

“L'abbiamo chiamata MAB partendo dall'acronimo Maison des Artistes de Bard e rifacendoci al monologo di Mercuzio, in Romeo e Giulietta di Shakespeare, dove si parla della regina Mab, una creatura notturna, misteriosa e affascinante, che ha poteri straordinari e, come tutte le fate, è legata al mondo naturale e a un sapere ancestrale”, spiega Verdiana Vono, co-direttrice artistica di Palinodie insieme a Stefania Tagliaferri. Questo nome evoca una figura mitologica e affascinante, simbolo di una nuova fase artistica che si aprirà per Bard e per l’intero territorio della Valle d’Aosta, grazie alla creazione di uno spazio che diventerà punto di riferimento per la promozione e la produzione di cultura.

Il progetto ha una durata di otto anni e prevede che Palinodie gestisca la programmazione artistica, gli spazi della struttura e la ricettività alberghiera all’interno dell’ex Hôtel Stendhal. L’obiettivo della Maison des Artistes è di creare un centro innovativo per la promozione delle arti performative e di favorire la creazione artistica, creando opportunità di bellezza e di sperimentazione, rivolte a tutti coloro che vogliono esplorare i linguaggi artistici contemporanei. A tal fine, la struttura ospiterà laboratori, spettacoli e incontri che vedranno protagonisti artisti e professionisti di livello internazionale, con l’ambizione di entrare in dialogo anche con la comunità locale.

“Questo spazio è al contempo un traguardo e un punto di partenza. Noi siamo artiste, siamo curatrici. Pensiamo le azioni artistiche all'interno di un contesto, proponiamo un discorso. Creiamo opportunità di bellezza”, commenta Verdiana Vono. “Gestire un centro di residenza dedicato alla creazione degli spettacoli e destinato a diventare casa per chi si occupa delle arti è un'opportunità enorme”, aggiunge con entusiasmo, sottolineando il valore di un progetto che, per la compagnia, rappresenta il coronamento di un lungo percorso di crescita e impegno.

Stefania Tagliaferri Verdiana Vono

Palinodie è una compagnia teatrale nata nel 2012 ad Aosta, composta in prevalenza da donne professioniste under 35. La compagnia ha una forte vocazione anche a livello nazionale e internazionale, come dimostrano le sue partecipazioni a festival e eventi in Cina, Svizzera, Francia, Québec, Cuba, Slovenia, e la sua appartenenza a diverse reti di settore, tra cui Cresco – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea e Risonanze Network. “L'apertura di una residenza teatrale sarà una rivoluzione nel rapporto con il teatro per chi vive in Valle d'Aosta”, afferma Stefania Tagliaferri, co-direttrice della compagnia. “Un centro di ricerca e di creazione, uno spazio per coltivare il rito del teatro, un movimento da e verso. Siamo così felici di aver incontrato sul percorso il progetto visionario e bellissimo dell'amministrazione comunale di Bard: non vediamo l'ora di costruire insieme, con ogni parte coinvolta nel viaggio, questo nuovo capitolo di teatro in Valle d'Aosta”.

L’assegnazione della Maison des Artistes a Palinodie rappresenta un passo importante non solo per la compagnia teatrale, ma anche per la comunità di Bard e per l'intero territorio valdostano. “Con l’assegnazione della Maison des Artistes alla compagnia teatrale Palinodie, il progetto TransiT entra nel vivo e per il nostro Comune inizia una nuova stagione culturale e turistica”, commenta la Sindaca di Bard, Silvana Martino. “Ci auguriamo che gli eventi che verranno organizzati attorno alla MAB porteranno vitalità e movimento nel borgo, dandogli un respiro internazionale e creativo”. Questo progetto segna un punto di svolta per la cultura della Valle d’Aosta, con l’ambizione di trasformare Bard in un polo di attrazione culturale, dove la creatività e la bellezza delle arti performative possano incontrare e stimolare il pubblico, creando opportunità di crescita e sviluppo anche per il turismo locale.