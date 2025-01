Alternanza scuola-lavoro: successo per il progetto che ha coinvolto 53 studenti molisani negli alberghi valdostani

Si è concluso con successo il progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto 53 ragazzi provenienti da due istituti alberghieri molisani. L'iniziativa, promossa dall'Associazione degli Albergatori e Imprese Turistiche della Valle d’Aosta (ADAVA), ha permesso agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite nel corso della loro formazione, attraverso tirocini in 21 strutture ricettive valdostane distribuite in 12 località della regione. Il progetto, che si è svolto durante le festività natalizie, dal 26 dicembre al 15 gennaio, ha visto coinvolti ragazzi che frequentano corsi di cucina, sala e ricevimento, desiderosi di crescere nel settore turistico e alberghiero.

"Questa iniziativa, che si affianca alle molte opportunità di collaborazione già in essere con la nostra scuola alberghiera di Châtillon, offre la possibilità di sviluppare ulteriormente un modello virtuoso di relazione tra il mondo della scuola professionale e il settore turistico, fornendo agli studenti provenienti da altre regioni d’Italia la possibilità di confrontarsi con le realtà lavorative montane del nostro territorio, rispondendo al tempo stesso alle esigenze delle nostre strutture ricettive associate di individuare personale qualificato e motivato per le prossime stagioni." Con queste parole, il Presidente dell'ADAVA, Luigi Fosson, ha sottolineato l'importanza del progetto, evidenziando come sia una risorsa preziosa per entrambe le parti coinvolte: studenti e imprese locali.

L'iniziativa ha avuto un duplice beneficio: da un lato, ha consentito agli studenti di acquisire esperienza sul campo in un contesto lavorativo stimolante e diverso da quello cui erano abituati, e dall'altro ha dato alle strutture ricettive valdostane la possibilità di individuare nuove professionalità per le stagioni future. Il progetto, infatti, ha permesso alle aziende di valutare il talento e la preparazione dei giovani stagisti, con l’opportunità di integrare i migliori nella propria squadra di lavoro.

"Molti degli allievi e stagisti che hanno partecipato negli anni all’iniziativa – ha evidenziato Giovanni Valente, professore e tutor scolastico del progetto sin dalla prima edizione – lavorano stabilmente in strutture della Valle d’Aosta, dimostrando l’impatto concreto e positivo di questa iniziativa." Queste parole riflettono il successo duraturo del programma, che ha creato una connessione forte e fruttuosa tra il mondo della scuola e quello del lavoro, rafforzando il legame tra giovani talenti e imprese locali.

Il progetto ha visto il monitoraggio costante di tre tutor scolastici, Giovanni Valente, Michele Ciarlariello e Alessandra Cafiero, che hanno supportato gli studenti sia dal punto di vista didattico che organizzativo, assicurando il buon esito dell’esperienza. "Molti titolari di strutture ricettive che hanno ospitato i nostri ragazzi hanno evidenziato l’entusiasmo e la loro preparazione, riconoscendo il valore aggiunto di una collaborazione consolidata tra l’associazione albergatori e gli istituti scolastici." Ha concluso Valente, confermando la qualità dell’iniziativa e il suo impatto positivo sul territorio.

L'iniziativa di alternanza scuola-lavoro rappresenta, quindi, un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni scolastiche e realtà imprenditoriali possa portare a risultati tangibili, non solo in termini di preparazione professionale per i giovani, ma anche in termini di crescita per il settore turistico-alberghiero della Valle d'Aosta. Con l'esperienza acquisita, gli studenti avranno sicuramente un vantaggio competitivo per il loro futuro lavorativo, e le strutture ricettive valdostane potranno contare su un bagaglio di risorse umane qualificate per affrontare le sfide delle prossime stagioni.