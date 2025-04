Portes ouvertes: un'opportunità per educare i giovani alla partecipazione civica

L'iniziativa, che si è svolta il 31 marzo 2025, ha permesso agli alunni di entrare in contatto diretto con le istituzioni regionali, un'opportunità fondamentale per comprendere il funzionamento del sistema legislativo e il ruolo che i cittadini, anche i più giovani, possono svolgere nella vita politica e sociale del proprio territorio.

Durante la visita, gli studenti, guidati dagli insegnanti Arline Menghi e Domenico Bellissimo, e dall'educatrice Sloan Cantele, hanno avuto modo di conoscere la storia e le funzioni del Consiglio Valle, apprendendo come si svolge il lavoro legislativo e come le decisioni vengono prese per il bene della collettività. Questo incontro con le istituzioni ha rappresentato un'importante lezione di democrazia, dove i giovani hanno potuto toccare con mano il valore del confronto e della partecipazione attiva alla vita civica.

L'aspetto più significativo di questa esperienza è stato il dibattito che ha visto gli alunni trasformarsi in piccoli Consiglieri regionali. Divisi in gruppi di lavoro, i bambini hanno affrontato tematiche rilevanti e attuali, come la gestione della dipendenza da alcol e il fenomeno delle persone senza fissa dimora. Grazie a un lavoro preparatorio svolto in classe, i giovani partecipanti si sono presentati al dibattito con idee e proposte concrete, dimostrando una sorprendente competenza nell'analizzare le problematiche sociali e nel formulare soluzioni per ottimizzare le risorse destinate a tali emergenze.

Questo tipo di progetto non solo stimola nei giovani una maggiore consapevolezza civica, ma li coinvolge direttamente in un processo di apprendimento pratico della politica e della responsabilità sociale. I ragazzi, infatti, non si limitano a essere spettatori passivi, ma diventano attori attivi, imparando a pensare criticamente e a proporre soluzioni a problemi reali. La visita al Consiglio Valle, così, non è stata solo un'esperienza di formazione istituzionale, ma un'opportunità di crescita civica, un'occasione per educare i giovani alla partecipazione, al rispetto delle opinioni altrui e all'importanza di impegnarsi per il benessere collettivo.

Il progetto Portes Ouvertes si inserisce così in un percorso educativo che mira a sensibilizzare i più giovani sui temi della democrazia, della cittadinanza e della solidarietà. In un momento storico in cui le nuove generazioni si trovano sempre più spesso distanti dalle istituzioni e dai processi decisionali, iniziative come questa rappresentano un'occasione preziosa per avvicinare i giovani alla politica e ai temi sociali, creando cittadini consapevoli, informati e pronti ad assumersi le proprie responsabilità per il bene comune.