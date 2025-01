Giornata formativa sulla difesa delle piante ornamentali e forestali

L'incontro sarà condotto dal Dott. Agronomo Andrea Tantardini, esperto fitopatologo e libero professionista, e sarà rivolto a tecnici del settore, come dottori agronomi, forestali, agrotecnici, periti agrari, vivaisti e manutentori del verde. Inoltre, la giornata è aperta a chiunque sia interessato alla difesa delle specie vegetali, anche per motivi non strettamente professionali.

L’evento si terrà presso la sede del Dipartimento Agricoltura in Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 39 a Saint-Christophe. Durante la mattinata, saranno affrontati i temi legati ai parassiti recentemente comparsi in Italia e ai funghi che causano carie nelle piante, minacciando la loro stabilità. Nel pomeriggio, l'attenzione si concentrerà sul riconoscimento e la gestione delle malattie fungine e degli insetti dannosi per le piante forestali e i vivai.

Questa iniziativa rientra nell’ambito delle attività del servizio fitosanitario regionale, che si propone di definire e divulgare strategie di profilassi e difesa fitosanitaria. A partire dallo scorso anno, sono stati organizzati incontri informativi per diffondere conoscenze cruciali in ambito fitosanitario, affrontando tematiche rilevanti per la gestione e la protezione delle piante.

o contattare Eric Grange tel.: 0165/275404 - e-mail: e.grange@regione.vda.it o Rita Bonfanti telefono 0165/275405 presso l'Ufficio Servizi Fitosanitari regionale.