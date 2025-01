Al via a Roisan i lavori di adeguamento della SR 29 di Doues per una viabilità più sicura

L’intervento, che prevede l’allargamento di un tratto che attualmente presenta una carreggiata di circa 4,5 metri, ha l’obiettivo di portare la larghezza della strada a 6 metri, migliorando notevolmente la sicurezza e la percorribilità per il transito veicolare. Il progetto, che vedrà la realizzazione di murature in pietrame e malta, nonché di cordoli in calcestruzzo armato per la posa di barriere stradali in acciaio, è stato finanziato per un importo di circa 800 mila euro. Questo intervento fa parte di un piano più ampio promosso dall’Amministrazione regionale per ammodernare la rete viaria della Valle d'Aosta, un processo che ha già avuto un primo intervento nel 2008, quando furono completati lavori su un altro tratto della strada nel Comune di Roisan. La nuova opera si inserisce dunque in una strategia complessiva di miglioramento delle infrastrutture, in linea con l’esigenza di garantire maggiore sicurezza e fluidità al traffico, soprattutto in una zona che è essenziale per il collegamento tra diversi comuni montani.

"Questo intervento rappresenta un passo importante per l'ammodernamento della rete stradale regionale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità del tratto stradale", ha spiegato l’Assessore alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet. La realizzazione dei lavori, tuttavia, comporterà disagi temporanei per i residenti e gli automobilisti che quotidianamente utilizzano questa via. Il Comune di Roisan, tuttavia, ha previsto delle soluzioni alternative per garantire il minimo disagio alla comunità: l’abitato di Doues sarà infatti raggiungibile attraverso le viabilità comunali che collegano Roisan a Valpelline e Allein.

"Pur consapevole del momentaneo disagio arrecato alla cittadinanza, la chiusura della strada è necessaria per svolgere al meglio e in sicurezza i lavori", ha dichiarato il Sindaco di Roisan, Giorgio Abram, sottolineando l’importanza di questi interventi per rispondere alle esigenze di sviluppo e sicurezza del territorio. Sebbene la chiusura temporanea della strada possa creare qualche difficoltà, i benefici a lungo termine per la viabilità e la sicurezza dei cittadini sono evidenti.

Anche il servizio di trasporto pubblico subirà una deviazione, con i veicoli che seguiranno la strada intercomunale 2-Valpelline. La Società SVAP, che gestisce il trasporto pubblico locale, ha assicurato che il servizio proseguirà senza interruzioni, cercando di arrecare il minor disagio possibile agli utenti. "Ringraziamo la Società SVAP per la collaborazione e l’impegno nel garantire il servizio pubblico, anche in queste circostanze", ha aggiunto il Sindaco Abram, che ha voluto riconoscere il supporto dato dai vari attori coinvolti nel progetto.

In generale, l’opera di allargamento della SR 29 di Doues rappresenta una risposta concreta a un bisogno sentito dalla comunità, che da tempo chiede una viabilità più sicura e adeguata alle necessità moderne.

Il miglioramento della strada, oltre a favorire una maggiore sicurezza per gli automobilisti, sarà un importante passo verso la valorizzazione del territorio e la sua attrattività, in un'ottica di crescita sostenibile che possa favorire lo sviluppo sociale ed economico di Roisan e dei comuni limitrofi. Nonostante i disagi temporanei, la realizzazione del progetto è destinata a portare benefici tangibili, sia per i residenti che per chi quotidianamente percorre quella strada.