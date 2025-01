Aosta: riaperta la circolazione in via Monte Vodice

Il ripristino della viabilità è stato possibile grazie al completamento del consolidamento della copertura provvisoria che ha garantito la sicurezza dell'area durante i lavori.

Il problema che aveva causato l’interruzione del traffico inizialmente sembrava limitato alla perdita di acqua dell’acquedotto, ma a seguito di sopralluoghi più approfonditi è emerso anche un grave danno alla rete fognaria. Questo ha reso necessario un intervento più complesso, che ha comportato il rallentamento dei lavori.

Durante lo scorso fine settimana, è stato sostituito un ampio tratto della rete idrica trasversale a via Monte Vodice, danneggiata dall’incidente. Ora i lavori di riparazione della rete fognaria sono quasi completati. Sebbene l’asfaltatura definitiva non possa essere eseguita a causa delle basse temperature invernali, la voragine è stata temporaneamente coperta con calcestruzzo. La sistemazione finale della strada, con la posa del nuovo strato di asfalto, avverrà in primavera, quando le condizioni climatiche lo permetteranno.

Il Comune di Aosta ha rassicurato i cittadini che, sebbene la situazione abbia causato alcuni disagi, la situazione è sotto controllo e la viabilità è stata ripristinata per garantire la normalità nella zona centrale della città.